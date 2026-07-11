Москву затопить і засипле градом: над Росією зіткнулися два потужні циклони (відео)

За прогнозами, у Москві йтимуть дощі до 15 липня. Усе через зіткнення циклонів "Бернадетт" і "Каспієць". Ось що відбувається в місті

Увечері 11 липня на Москву та Підмосков’я обрушилася сильна злива з великим градом. Різке погіршення погоди сталося на тлі злиття двох циклонів, один із яких прийшов із Північної Атлантики, а другий — із Каспійського моря. Фокус зібрав усе, що відомо.

Обидва циклони взаємодіють один з одним, обертаючись проти годинникової стрілки. У результаті закручування навколо спільного центру вони зливаються в один величезний суперциклон із "ядром" над Центральною Росією.

За прогнозами синоптиків, дощі в Росії триватимуть до наступного тижня, і за цей час може випасти до 90 % місячної норми опадів.

У Москві внаслідок урагану вже сталося затоплення вестибюля станції метро "Трубна", через падіння дерев зупинилися трамваї, а деякі вулиці стали непроїжджими. На стадіоні "Труд" на Варшавському шосе блискавка влучила у двох чоловіків, які дивилися футбол.

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Міська влада закликала мешканців обмежити поїздки на автомобілях і користуватися метро. У суботу ввечері злива також накрила Санкт-Петербург.

Там через ураган не можуть приземлитися літаки, які кружляють над аеропортом Пулково, а потяги зупинилися через повалені дерева.

Росіяни поділилися враженнями від стихії, повідомивши, що "спочатку падали взагалі всі дерева, а з найміцніших — відлітали гілки. Блискавки влучали в лінії електропередач. Дощ заливав очі так, що не було видно, куди йдеш. Потім по голові бив град".

Нагадаємо, тим часом синоптики попереджають, що в Україну може повернутися аномальна спека.

А в Іспанії внаслідок лісових пожеж загинуло вже 12 осіб. Рятувальники поки що не можуть впоратися з вогнем і допомогти тим, хто опинився всередині зони пожежі.