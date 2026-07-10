Загинули, намагаючись втекти від вогню: в Іспанії зростає кількість жертв лісової пожежі (відео)

Щонайменше 12 осіб загинули, намагаючись врятуватися від лісової пожежі на півдні Іспанії, ще 23 вважаються зниклими безвісти.

10 липня офіційні особи заявили, що серед загиблих є британці. А Антоніо Санс, регіональний міністр з надзвичайних ситуацій Андалусії, заявив, що деякі з загиблих обрали евакуаційні маршрути, не вказані службами екстреної допомоги, вирушили альтернативним шляхом і потрапили в "смертельну пастку", пише Reuters.

В Іспанії вирує лісова пожежа

"Було два подібні випадки. Перший — це автомобіль, у якому загинули четверо людей, і все вказувало на те, що це були британці. Ще семеро людей загинули, коли йшли пішки, покинувши свої машини", — сказав Санс, зазначивши, що загалом було дев’ятеро людей, але вижили лише двоє.

Санс наголосив, що це "жахлива, дуже складна пожежа в районі, де розкидано безліч будинків і осель, розташованих у лісовій зоні, з дуже високою швидкістю поширення вогню".

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Лісова пожежа спалахнула на тлі виснажливої спеки в Іспанії, через яку було оголошено помаранчеві погодні попередження.

У п’ятницю вранці посилилися побоювання, що кількість загиблих може значно зрости, оскільки президент регіону Хуанма Морено підтвердив, що 23 особи досі вважаються зниклими безвісти.

Пожежники зазначили, що якщо люди опинилися всередині периметра, то рятувальники ніяк не можуть до них дістатися, оскільки намагаються стримати полум’я ззовні.

За словами очевидців, пожежа могла спалахнути після падіння лінії електропередачі, яка підпалила суху рослинність, а потім швидко поширилася на навколишній ліс. Влада поки що не підтвердила причину загоряння.

У міру поширення пожежі дороги було перекрито, а мешканців евакуйовано.

"Ситуація з пожежею складна. Це пожежа у дуже великому яру, куди техніка не може дістатися, немає під’їзних шляхів. Рельєф місцевості вкрай складний. За попередніми оцінками, периметр пожежі становить близько 3150 гектарів. Під час гасіння цієї пожежі ми залучили велику кількість персоналу. Наземні сили — 464 пожежники та 124 машини", — пояснив Санс.

В Іспанії ніяк не можуть загасити лісову пожежу

Останніми роками в Іспанії почастішали періоди сильної спеки, коли температура часто перевищує 40 градусів, що створює умови для великих лісових пожеж.

За даними національного метеорологічного агентства AEMET, 2025 рік став третім найтеплішим роком за всю історію спостережень: за цей період було встановлено 25 одноденних температурних рекордів.

На початку цього місяця сотні пожежників боролися з лісовою пожежею, яка вирувала неподалік від популярного середземноморського туристичного курорту Коста-Брава і змусила тисячі людей покинути свої домівки.

Минулого року смертоносні лісові пожежі знищили майже 400 000 гектарів землі, що є найвищим показником, зареєстрованим у країні згідно з даними Європейської системи інформації про лісові пожежі.

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