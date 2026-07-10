Погибли, пытаясь сбежать от огня: в Испании растет число жертв лесного пожара (видео)

По меньшей мере 12 человек погибли, пытаясь спастись от лесного пожара на юге Испании, еще 23 числятся пропавшими без вести.

Официальные лица заявили 10 июля, что среди погибших есть британцы. А Антонио Санс, региональный министр по чрезвычайным ситуациям Андалусии, заявил, что некоторые из погибших выбрали эвакуационные маршруты, не указанные службами экстренной помощи, отправились по альтернативному пути и попали в "смертельную ловушку", пишет Reuters.

В Испании бушует лесной пожар

"Было два подобных случая. Первый — это автомобиль, в котором погибли четыре человека, и все указывало на то, что это были британцы. Еще семь человек погибли, когда шли пешком, бросив свои машины", - сказал Санс, отметив, что всего было девять человек, но выжили только двое.

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Санс подчеркнул, что это "ужасный, очень сложный пожар в районе с множеством разбросанных домов и жилищ, расположенных в лесной зоне, с очень высокой скоростью распространения огня".

Лесной пожар начался на фоне изнуряющей жары в Испании, из-за которой были введены оранжевые предупреждения о погоде.

В пятницу утром усилились опасения, что число погибших может значительно возрасти, поскольку президент региона Хуанма Морено подтвердил, что 23 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Пожарные отметили, что если люди оказались внутри периметра, то спасатели никак не могут к ним добраться, потому что пытаются сдержать пламя снаружи.

По словам очевидцев, пожар мог начаться после падения линии электропередачи, которая подожгла сухую растительность, а затем быстро распространилась по окружающему лесу. Власти пока не подтвердили причину возгорания.

По мере распространения пожара дороги были перекрыты, а жители эвакуированы.

"Ситуация с пожаром сложная. Это пожар в очень большом овраге, куда техника не может добраться, нет подъездных путей. Рельеф местности крайне сложный. По предварительным оценкам, периметр пожара составляет около 3150 гектаров. В ходе тушения этого пожара мы задействовали большое количество персонала.Наземные силы — 464 пожарных и 124 машины", — пояснил Санс.

В Испании никак не могут потушить лесной пожар

В последние годы в Испании участились периоды сильной жары, когда температура часто превышает 40 градусов, что создает условия для крупных лесных пожаров.

По данным национального метеорологического агентства AEMET, 2025 год стал третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений: за этот период было установлено 25 однодневных температурных рекордов.

В начале этого месяца сотни пожарных боролись с лесным пожаром, бушевавшим недалеко от популярного средиземноморского туристического курорта Коста-Брава и вынудившим тысячи людей покинуть свои дома.

В прошлом году смертоносные лесные пожары уничтожили почти 400 000 гектаров земли, что является самым высоким показателем, зарегистрированным в стране согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах.

Напомним, Фокус писал, когда в Украину вернется аномальная жара.

А 8 июля Наталка Диденко опубликовала новый прогноз погоды в Украине и предупредила о новой волне зноя. По ее оценкам, украинцы будут страдать от волны горячего воздуха, которая придёт из Западной Европы.