Аномальные температуры и грозы: когда в Украину вернется 30-градусная жара, — синоптики

Прогноз погоды в Украине на середину июля показывает, что на большей части территории страны сначала будет умеренная температура воздуха и грозы, рассказал метеоролог Игорь Кибальчич. С 14-15 июля температура начнёт расти и достигнет отметки 30-36 градусов. В некоторых регионах Украины будет менее жарко, а в некоторых — столбик термометра поднимется аномально высоко.

Украинцев сначала ждут комфортная температура воздуха, дождь, гроза, порывистый ветер, а затем жара, сказал Кибальчич в комментарии СМИ "Телеграф". В целом метеоролог обратил внимание на нестабильную погоду, которая будет царить в Украине в июле 2026 года.

Погода в Украине — подробности

Кибальчич рассказал, как будут меняться погодные условия с середины до конца июля.

Погода 10-15 июля. По словам метеоролога, украинцев ждут дожди и ливни, а также шквальный ветер. При этом относительно меньше дождей и ветра будет в южных регионах и по ту сторону Карпат: в Одесской и Закарпатской областях, в Крыму. Температура воздуха будет меняться и разделит оставшуюся часть недели на две части.

Відео дня

В первой части, с 10 по 13 июля, днем ожидается от +15 до +23 градусов, а на юге — от +24 до +29 градусов. Вторая часть — это дни с 14 по 15-16 июля: ситуация несколько изменится — температура поднимется до показателей от +25 до +30 градусов, сказал Кибальчич.

Погода 17-20 июля. Метеоролог сообщил, что в этот период месяца ожидается сильная жара. Прогноз погоды показывает, что температура воздуха повысится: столбик термометра покажет от +28 до +33 градусов в большинстве областей Украины. Аномально жарко будет на Донбассе, говорится в материале "Телеграф". Ориентировочно ожидается до "плюс" 34-38 градусов. Кроме того, местами возможны грозы и шквальный ветер (19–20 июля), а на юго-востоке возрастет угроза пожаров.

В материале с прогнозом Кибальчича была опубликована инфографика об аномалиях температуры воздуха 13-20 июля в соответствии с данными Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF). На инфографике видно, что Украина обозначена красным и розовым цветом, а это означает, что будет значительно теплее нормы.

Погода в Украине — аномалии средненедельной температуры 13-20 июля 2026 года Фото: Скриншот

Диденко — прогноз на неделю

На странице в Facebook синоптика Натальи Диденко также приведены данные о прогнозе погоды на ближайшие дни — с 11 июля до конца текущего месяца. По словам Диденко, ожидается потепление, но всё же не будет слишком жарко. Согласно прогнозу, 11–12 июля ожидается температура воздуха от +20 до +25 градусов, но местами будет от +25 до +28. Синоптик опубликовала прогнозную диаграмму на ближайшие дни для Киева. Диаграмма показывает, что до 14 июля будет относительно прохладно с небольшими осадками, с 15 по 24 июля температура поднимется и осадков будет мало, а к 26 июля станет несколько прохладнее и возможны дожди.

Погода в Украине — прогнозная диаграмма на 10–26 июля для Киева Фото: facebook Наталка Диденко

Отметим, что 8 июля Диденко опубликовала новый прогноз погоды в Украине и предупредила о новой волне жары. По её оценкам, украинцы будут страдать от волны горячего воздуха, которая придёт из Западной Европы.

Напоминаем, что 3 июля синоптик Виталий Постригань рассказал, когда в Украине ожидается похолодание. Между тем в конце июня в сети начали появляться кадры пожаров, возникших из-за аномальной жары.