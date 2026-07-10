Аномальна температура та грози: коли в Україну повернеться 30-градусна спека, — синоптики

Прогноз погоди в Україні на середину липня показує, що на більшості території країни спершу буде помірна температура повітря та грози, розповів метеоролог Ігор Кибальчич. З 14-15 липня температура почне зростати й досягне позначок 30-36 градусів. У деяких регіонах України буде менш спекотно, а у деяких —стовпчик термометра підніметься аномально високо.

Українці очікує спершу комфортна температура повітря, дощ, гроза, поривчастий вітер, а потім спека, сказав Кибальчич у коментарі медіа "Телеграф". В цілому метеоролог звернув увагу на нестабільну погоду, яка пануватиме в Україні у липні 2026 року.

Погода в Україні — деталі

Кибальчич розповів, як змінюватимуться погодні умови з середини до кінця липня.

Погода 10-15 липня. Зі слів метеоролога, українців очікує дощі та зливи, шквальний вітер. При цьому відносно менше дощів та вітру буде у південних регіонах та по той бік Карпат: в Одеській та Закарпатській областях, у Криму. Температура повітря змінюватиметься та поділить решту тижня на дві частини.

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У першій частині, з 10 по 13 липня, прогнозують вдень від +15 до +23 градусів, а на півдні від +24 до +29 градусів. Друга частина — це дні з 14 по 15-16 липня: ситуація дещо зміниться — температура підніметься до показників від +25 до +30 градусів, сказав Кибальчич.

Погода 17-20 липня. Метеоролог повідомив, що у цей період місяця очікується сильна спека. Прогноз погоди показує, що температура повітря розігріється: стовбчик термометра покаже від +28 до +33 градусів у більшості областей України. Аномально спекотно буде на Донбасі, ідеться у матеріалі "Телеграф". Орієнтовно, очікується до "плюс" 34-38 градусів. Крім того, місцями може бути гроза та шквальний вітер (19-20 липня), а на південному сході зросте загроза пожеж.

У матеріал з прогнозом Кибальчича опублікували інфографіку про аномалії температури повітря 13-20 липня відповідно до даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF). На інфографіці бачимо, що Україна позначена червоним та рожевим тоном, і це означає, що буде значно тепліше за норму.

Погода в Україні — аномалій середньотижневої температури 13-20 липня 2026 року Фото: Скриншот

Діденко — прогноз на тиждень

На сторінці Facebook синоптикині Наталки Діденко також є дані про прогноз погоди на найближчі дні з 11 липня і до кінця поточного місяця. Зі слів Діденко, очікується потепління, але все ж не буде надто спекотно. Згідно з прогнозом, 11-12 липня очікують температуру повітря від +20 до +25 градусів, але подекуди буде від +25 до +28. Синоптикиня опублікувала прогностичну діаграму на найближчі дні для Києва. Діаграма показує, що до 14 липня буде відносно прохолодно з невеликими опадами, з 15 по 24 липня температура підніметься і буде мало опадів, а до 26 липня стане дещо прохолодніше та можливі дощі.

Погода в Україні — прогностична діаграма на 10-26 липня для Києва Фото: facebook Наталка Діденко

Зазначимо, 8 липня Діденко опублікувала новий прогноз погоди в Україні та попередила про нову хвилю спеки. За її оцінками, українці потерпатимуть від хвилі гарячого повітря, яке прийде з Західної Європи.

Нагадуємо, 3 липня синоптик Віталій Постригань розповів, коли в Україні очікується похолодання. Тим часом наприкінці червня у мережах почали з'являтись кадри з пожежами, які почались через аномальну спеку.