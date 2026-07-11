Москву затопит и засыплет градом: над Россией столкнулись два мощных циклона (видео)

По прогнозам, Москву будет заливать до 15 июля. Все из-за столкновения циклонов "Бернадетт" и "Каспиец". Вот что происходит в городе

Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Резкое ухудшение погоды произошло на фоне слияния двух циклонов, один из которого пришел с Северной Атлантики, а второй – с Каспийского моря. Фокус собрал все, что известно.

Оба циклона взаимодействуют друг с другом при вращении против часовой стрелки. В результате закручивания вокруг общего центра они сливаются в один огромный суперциклон с "ядром" над Центральной Россией.

По прогнозам синоптиков, заливать Россию будет до следующей недели, за это время может выпасть до 90% месячной нормы осадков.

В Москве в результате урагана уже произошло подтопление вестибюля станции метро "Трубная", из-за падения деревьев остановились трамваи, а некоторые улицы стали непроездными. На стадионе "Труд" на Варшавском шоссе молния ударила в двух мужчин, которые смотрели футбол.

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Городские власти призвали жителей сократить поездки на автомобилях и пользоваться метрополитеном. Ливень также накрыл вечером в субботу Санкт-Петербург.

Там из-за урагана не могут приземлиться самолеты, которые кружат над аэропортом Пулково и остановились поезда из-за упавших деревьев.

Россияне поделились впечатлениями от стихии, сообщив, что "сначала падали вообще все деревья, с более сильных летели ветки. Молнии били в линии электропередач. Дождь заливал глаза так, что было не видно куда идешь. Затем по голове бил град".

Напомним, тем временем синоптики предупреждают, что в Украину может вернуться аномальная жара.

А в Испании от лесных пожаров погибли уже 12 человек. Спасатели пока не могут справиться с огнем и помочь тем, кто оказался внутри огненного периметра.