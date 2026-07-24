Нестійка погода: серпень може стати найспекотнішим періодом літа, — синоптик

Серпень 2026 року може виявитися найспекотнішим періодом літа та завершитися температурою вище кліматичної норми. Водночас найближча хвиля спеки в Україні, за попередніми прогнозами, буде нетривалою.

Про це повідомив директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, від початку літа атмосферна циркуляція не сприяла формуванню потужних теплових куполів над Україною, на відміну від Західної Європи, де тривала й інтенсивна спека спостерігалася частіше.

За словами синоптика, за оцінками світових прогностичних моделей, серпень має шанси стати спекотним і завершити літо теплішим за норму.

"Довгостроковий прогноз на серпень якраз готується, тому уважно слідкуємо за оновленнями", — зазначив Постригань.

Температурна карта наступного тижня Фото: Віталій Постригань / Facebook

Він також розповів, що 27 липня Україна опиниться серед найтепліших регіонів Європи. За прогнозом, у низці регіонів температура вдень підніметься до 30–33°C, тоді як у Німеччині та Польщі очікується лише 19–24°C. Водночас ця спека, за словами синоптика, матиме короткочасний характер.

Відео дня

Як приклад Постригань навів прогноз для Черкащини. Там 24–26 липня очікується переважно сонячна погода з температурою 23–28°C вдень, а 27 липня повітря прогріється до 30–33°C. Уже 28 липня циклон із південного заходу знизить температуру до 21–26°C і принесе короткочасні грозові дощі.

За попередніми прогнозами, до кінця липня в Україні зберігатиметься нестійка погода з локальними короткочасними дощами, а безперервної тривалої спеки поки не очікується.

Нагадаємо, на початку липня Україну накрила сильна негода. Зокрема, 8 липня в низці регіонів через інтенсивні зливи місцями за кілька хвилин випала місячна норма опадів.

Також раніше Укргідрометцентр попереджав про грози в Києві та Київській області 11 липня, оголосивши жовтий рівень небезпеки.