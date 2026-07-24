Київ та західні області накрила сильна гроза із градом: якою буде погода в Україні (відео)

Сильний град пройшов у Рівному, в Києві вранці була злива. Синоптики попереджають про спеку та короткочасні рясні дощі.

24 липня Київ та західні області України накрила сильна гроза з градом та громом. Місцеві пабліки повідомили про великі крижини, які падали на дороги та будинки. Фокус зібрав все, що відомо.

У Рівненській області сильний град спостерігали в Березному. У соцмережах навіть показали величезні крижини.

Втім у синоптиків вже є прогноз на вихідні дні і без дощів не минеться.

Відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 25 липня в Україні температура становитиме +24…+27 градусів, у західних областях +20…+24 градуси.

Дощі пройдуть вночі.

"Трохи по півночі та заходу, хоча й короткі, а вдень опади найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Полтавщині, Сумщині, Донеччині, в Криму та на Запоріжжі. Хто не в цих дощових списках - без опадів", - розповіла Діденко.

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26 липня підвищиться до +25…+29 градусів, на Закарпатті до +30, а ось у східних областях у неділю буде прохолодніше: +20…+23 градусів.

Дощі очікуються в східних областях, у Криму, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині. У цих регіонах можливі сильні зливи, грози та шквали. На решті території України в неділю буде сонячно та сухо.

У Києві 25-26 липня переважно без опадів, лише в ніч на 25 липня є ймовірність короткочасного дощу.

У суботу максимальна температура повітря в столиці України становитиме близько +25 градусів, у неділю підніметься до +28 градусів.

А от наступного тижня погода буде нестабільною.

"Початок наступного тижня - якісь кенгурячі стрибки температури повітря, понеділок - до спеки, вівторок-середа - знову свіжо, проте, схоже, що початок серпня надасть перевагу класиці. Влітку має бути спека!" – розповіла Діденко.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що серпень 2026 року може виявитися найспекотнішим періодом літа та завершитися температурою вище кліматичної норми.

А на початку липня Україну накрила сильна негода. Зокрема, 8 липня в низці регіонів через інтенсивні зливи місцями за кілька хвилин випала місячна норма опадів.