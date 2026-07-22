Скандал в маршрутке: водитель и кондукторница унизили пенсионерку (фото)

В столичной маршрутке № 545 разгорелся громкий скандал из-за льготного проезда пожилой женщины. Обычная просьба пассажирки относиться к ней с уважением превратилась в публичное унижение, замечание по поводу которого вызвало лишь насмешки и агрессию со стороны экипажа.

Как сообщила в социальной сети Threads пользовательница под ником @vickyani83, инцидент произошел в полупустом салоне автобуса.

По её словам, бабушка зашла внутрь и спокойно сообщила о наличии льготы. В ответ кондукторша начала высокомерно кричать: "Бабушка, иди уже, садись". Когда пассажирка вежливо попросила не называть её "бабушкой" и напомнила, что она пассажир, кондукторша вместе с водителем устроили настоящую травлю, обвиняя женщину в "незаслуженных" льготах.

Пассажирка сообщила о грубом поведении экипажа маршрутки Фото: Threads

Свидетельница происшествия отметила, что водитель при этом половину пути разговаривал по телефону, а на замечание пассажирки лишь отрезал: "Не нравится — садись на 45-й".

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Когда же автор поста попыталась заступиться за пенсионерку, отметив, что льгота заслужена годами труда, кондукторша переключила свою агрессию на неё. Женщина начала показывать пальцем, смеяться на весь салон и выкрикивать оскорбления, а в заключение заявила: "Поверь, я ещё большая ведьма, чем ты".

Больше всего очевидца поразило не поведение грубого экипажа, а полное безразличие других пассажиров, которые молча наблюдали за издевательствами. По её словам, именно с такого молчаливого согласия общества и начинается его деградация, ведь льгота — это не подачка, а законное право, заработанное тяжёлым трудом.

Реакции людей

Пользователи массово поддержали девушку, которая не побоялась заступиться за пожилую женщину, и призвали к радикальным изменениям в сфере городских перевозок.

В частности, люди призывают убрать маршрутки, которые не платят налоги, и заменить их нормальными муниципальными автобусами, а экипажу выразили полное осуждение.

Многие делятся собственным печальным опытом, отмечая, что водители часто кричат на льготников со словами "Плати давай, тут уже есть с удостоверением!".

В комментариях предлагают найти компанию-перевозчика и направить официальные обращения и жалобы относительно поведения персонала.

Автору поста заверили, что она поступила достойно: "Вы не одна. Просто в тот момент вас было двое в транспорте. Помните, что большинство достойных людей сейчас на фронте".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пассажирка поезда "Укрзализныци" попросила незнакомца освободить нижнее место, которое принадлежало ей. Реакция оказалась весьма странной.

Украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде, потому что ей никто не уступил место. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.

Кроме того, во Львове мужчина в маршрутке оскорбил бывшую военнослужащую.