Скандал у маршрутці: водій та кондукторка принизили пенсіонерку (фото)

У столичній маршрутці №545 розгорівся гучний скандал через пільговий проїзд літньої жінки. Звичайне прохання пасажирки поводитися з нею з повагою перетворилося на публічне приниження, зауваження в бік якого викликало лише глузування та агресію з боку екіпажу.

Як повідомила у соцмережі Threads користувачка під ніком @vickyani83, подія сталася у напівпорожньому салоні автобуса.

За її словами, бабуся зайшла всередину і спокійно повідомила про наявність пільги. У відповідь кондукторка почала зверхньо вигукувати: "Бабулька, іди вже, сідай". Коли пасажирка коректно попросила не називати її "бабулькою" і нагадала, що вона пасажир, кондукторка разом із водієм розпочали справжнє цькування, звинувачуючи жінку у "незаслужених" пільгах.

Пасажирка повідомила про хамовиту поведінку екіпажу маршрутки Фото: Threads

Очевидиця події зауважила, що керманич транспортного засобу при цьому пів дороги розмовляв по телефону, а на зауваження пасажирки лише відрізав: "Не подобається — йди на 45-й".

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Коли ж авторка допису намагалася заступитися за пенсіонерку, зазначивши, що пільга зароблена роками праці, кондукторка переключила свою агресію на неї. Жінка почала показувати пальцем, сміятися на увесь салон і вигукувати образи, а наостанок заявила: "Повір, я ще більша відьма, ніж ти".

Найбільше очевидицю вразила не поведінка хамовитого екіпажу, а тотальна байдужість інших пасажирів, які мовчки спостерігали за знущаннями. За її словами, саме з такої мовчазної згоди суспільства і починається його деградація, адже пільга — це не подачка, а законне право, зароблене важкою працею.

Реакції людей

Користувачі масово підтримали дівчину, яка не побоялася заступитися за літню жінку, та закликали до радикальних змін у сфері міських перевезень.

Зокрема, люди закликають прибрати маршрутки, які не сплачують податки, та замінити їх нормальними комунальними автобусами, а екіпажу висловили повну ганьбу.

Багато хто ділиться власним сумним досвідом, зазначаючи, що водії часто кричать на пільговиків зі словами "Плати давай, тут вже є з посвідченням!".

У коментарях пропонують знайти компанію-перевізника та направити офіційні звернення й скарги щодо поведінки персоналу.

Авторку допису запевнили, що вона вчинила гідно: "Ви не одна. Просто на той момент вас було двоє в транспорті. Пам'ятайте, що більшість гідних зараз на фронті".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пасажирка поїзда "Укрзалізниці" попросила незнайомця звільнити нижнє місце, яке належало їй. Реакція була дуже дивною.

Українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі, бо їй ніхто не поступився місцем. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.

Крім того, у Львові чоловік у маршрутці образив колишню військовослужбовицю.