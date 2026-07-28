В Одесі вибухнув автомобіль, є жертви, — соцмережі (відео)

В Одесі на проспекті Небесної Сотні (колишній проспект Маршала Жукова) вибухнув автомобіль.

Як повідомляє Telegram-канал "Одеса. Інфо", внаслідок вибуху є жертви. Офіційні органи не коментують інформацію про загиблих чи поранених.

Судячи з опублікованих відео, в автомобілі перебувала щонайменше одна людина, яка керувала машиною.

Це вже другий вибух за сьогодні. Перший пролунав близько 8-ї години ранку в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія, як повідомила поліція Одеської області. В результаті вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці та надали йому всю необхідну допомогу.

Поліцейські працюють на місці першого вибуху Фото: police

Попередньо встановлено, що щойно водій запустив двигун позашляховика й рушив, автомобіль вибухнув. На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Відео дня

Як повідомляють місцеві пабліки, вибуховий пристрій спрацював одразу ж, як тільки автомобіль BMW X5 рушив. Припускають, що його було закріплено під переднім лівим колесом.

У управлінні Служби безпеки України в Одеській області заявили, що кваліфікували вибух автомобіля як теракт. Потерпілому медики надали допомогу на місці, і зараз триває розслідування всіх обставин теракту та пошук осіб, причетних до нього.

Українські офіційні органи не називають імені людини, на яку було скоєно замах, але низка російських пропагандистських ЗМІ, зокрема ТАСС, повідомляють, що це нібито був старший офіцер штабу Командування ВМС ЗСУ В'ячеслав Сазонов.

Нагадаємо, СБУ в Полтаві затримала підлітків, які готували підрив бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що агент ФСБ готував теракти в центрі Харкова.