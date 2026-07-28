В Одессе взорвался автомобиль, есть жертвы, — соцсети (видео)

В Одессе на проспекте Небесной Сотни (бывший проспект Маршала Жукова) взорвался автомобиль.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса. Инфо", в результате взрыва есть жертвы. Официальные органы информацию о погибших или раненных не комментируют.

Судя по опубликованным видео, в авто находился как минимум один человек, который вел машину.

За сегодняшний день это — второй взрыв. Первый прогремел около 8 часов утра в одном из дворов многоэтажки на улице Семена Палия, сообщала полиция Одесской области. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера. Медики осмотрели мужчину на месте и предоставили ему всю необходимую помощь.

Полицейские работают на месте первого взрыва Фото: Нацполиция

Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции.

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Как сообщают местные паблики, взрывное устройство сдетонировало сразу же, как машина BMW X5 начала движение. Предполагается, что оно было закреплено под передним левым колесом.

В управлении Службы безопасности Украины в Одесской области заявили, что квалифицировали взрыв автомобиля как теракт. Пострадавшему медики оказали помощь на месте, и сейчас ведется расследование всех обстоятельств теракта и поиск причастных к нему.

Украинские официальные органы не называют имени человека, на которого было совершено покушение, но ряд пропагандистских росСМИ, в том числе ТАСС, сообщают, что это якобы был старший офицер штаба Командования ВМС ВСУ Вячеслав Сазонов.

Напомним, СБУ в Полтаве задержала подростков, которые готовили подрыв бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что агент ФСБ готовил теракты в центре Харькова.

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