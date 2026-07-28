Взрыв автомобиля в Одессе квалифицировали как террористический акт: в СБУ раскрыли подробности

Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв автомобиля в Пересыпском районе Одессы как террористический акт и возбудила соответствующее уголовное дело. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель кроссовера.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

По предварительным данным следствия, взрыв произошел 28 июля около 8:00 в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Предсудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура. О дальнейших подробностях расследования в СБУ пообещали сообщить дополнительно.

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Что известно об инциденте

По данным полиции, о взрыве правоохранителям сообщила жена пострадавшего. По предварительной информации, мужчина сел за руль внедорожника, завел двигатель и начал выезжать, когда произошел взрыв.

После инцидента территорию оцепили правоохранители. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы, которые собирали вещественные доказательства и устанавливали причину взрыва.

Telegram-канал "Одесса INFO" сообщил, что взорвался автомобиль BMW X5, который якобы принадлежит военнослужащему. По информации канала, взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом в тот момент, когда автомобиль начал движение.

В то же время источники РБК-Украина также сообщили, что взорвавшийся автомобиль, возможно, принадлежит военному. Однако официально правоохранительные органы пока не подтвердили ни информацию о том, что пострадавший является военнослужащим, ни версию о заложенном взрывном устройстве. Расследование продолжается.

Взрывы автомобилей в Одесской области: что известно о предыдущих случаях

Напомним, в феврале в Киевском районе Одессы также взорвался автомобиль. СБУ квалифицировала тот инцидент как террористический акт. Тогда ранения получил 56-летний владелец автомобиля, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело и приступили к установлению обстоятельств происшествия и лиц, причастных к взрыву.

Еще один подобный случай произошел в прошлом году в Березовском районе Одесской области. В результате взрыва автомобиля погиб человек. По словам очевидцев, взорванный автомобиль якобы принадлежал сотруднику ТЦК.

Ранее Фокус сообщал, что 5 июля 2025 года в Одессе взорвался автомобиль Opel, припаркованный на улице Варненской. По предварительным данным полиции, в момент взрыва в салоне находился военнослужащий, который выжил.