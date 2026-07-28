В Одессе взорвался автомобиль, принадлежащий военному: водитель получил ранения, — СМИ

В Одессе утром 28 июля взорвался автомобиль во дворе многоэтажного дома. В результате инцидента пострадал 49-летний водитель, который, по данным СМИ, может быть военнослужащим.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, взрыв произошел около 8:00 утра в одном из дворов многоэтажного дома на улице Семена Палия. О происшествии правоохранителям сообщила супруга пострадавшего.

По предварительным данным, мужчина сел за руль своего внедорожника, завел двигатель и начал выезжать, когда раздался взрыв. В результате 49-летний водитель получил ранения. Медики оперативно прибыли на место, осмотрели пострадавшего и оказали ему необходимую помощь.

После сообщения о взрыве территорию сразу же оцепили правоохранители. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы, которые осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и устанавливают, что именно стало причиной взрыва.

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В полиции пока не делают окончательных выводов относительно характера инцидента. Правовая квалификация происшествия будет дана после завершения первоочередных следственных действий и выяснения всех обстоятельств.

В Одессе утром 28 июля взорвался автомобиль. Фото: Скриншот из видео

В то же время Telegram-канал "Одесса INFO" утверждает, что взорвался автомобиль BMW X5, который якобы принадлежит военнослужащему. По его информации, взрывное устройство могло сработать под передним левым колесом именно в тот момент, когда автомобиль начал движение. Также сообщается, что водитель получил легкие телесные повреждения.

Кроме того, по данным источников "РБК-Украина", взорвавшийся автомобиль действительно может принадлежать военному.

Тем не менее, на данный момент полиция официально не подтвердила информацию о том, что пострадавший является военнослужащим или что причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство. Расследование продолжается, правоохранители выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

Взрыв автомобиля в Одессе — какие ещё были подобные случаи

Напомним, что в феврале в Киевском районе Одессы также произошел взрыв автомобиля , который Служба безопасности Украины квалифицировала как террористический акт. В результате инцидента пострадал 56-летний владелец автомобиля, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали расследование с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к взрыву.

Кроме того, в прошлом году в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек. Очевидцы сообщали, что во время инцидента была взорвана машина сотрудника ТЦК.

Ранее Фокус сообщал, что 5 июля 2025 года в Одессе прогремел взрыв автомобиля Opel, припаркованного на улице Варненской. По предварительным данным полиции, в момент взрыва в машине находился военнослужащий, который остался жив.