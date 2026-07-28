В Одесі вибухнуло авто, що належить військовому: водій отримав поранення, — ЗМІ

В Одесі вранці 28 липня вибухнув автомобіль у дворі багатоповерхівки. Внаслідок інциденту постраждав 49-річний водій, який, за даними ЗМІ, може бути військовим.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, вибух стався близько 8:00 ранку в одному з дворів багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія. Про інцидент правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.

За попередніми даними, чоловік сів за кермо свого позашляховика, завів двигун і почав виїжджати, коли пролунав вибух. Унаслідок цього 49-річний водій дістав поранення. Медики оперативно прибули на місце, оглянули постраждалого та надали йому необхідну допомогу.

Після повідомлення про вибух територію одразу оточили правоохоронці. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби, які досліджують місце події, збирають речові докази та встановлюють, що саме стало причиною вибуху.

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У поліції поки що не роблять остаточних висновків щодо характеру інциденту. Правову кваліфікацію події нададуть після завершення першочергових слідчих дій та з'ясування всіх обставин.

В Одесі вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Фото: Скриншот з відео

Водночас Telegram-канал "Одеса INFO" стверджує, що вибухнув автомобіль BMW X5, який нібито належить військовослужбовцю. За його інформацією, вибуховий пристрій міг спрацювати під переднім лівим колесом саме в той момент, коли автомобіль почав рух. Також повідомляється, що водій отримав легкі тілесні ушкодження.

Крім того, за даними джерел "РБК-Україна", авто, що вибухнуло, справді може належати військовому.

Та все ж наразі офіційно поліція не підтверджувала інформацію про те, що постраждалий є військовослужбовцем або що причиною вибуху став закладений вибуховий пристрій. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини інциденту.

Вибух авто в Одесі — які ще були подібні випадки

Нагадаємо, що в лютому в Київському районі Одеси також стався вибух автомобіля, який Служба безпеки України кваліфікувала як терористичний акт. Унаслідок інциденту постраждав 56-річний власник авто, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування для встановлення всіх обставин і причетних до вибуху осіб.

Також минулого року в Березівському районі Одеської області стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинула людина. Очевидці повідомляли, що під час інциденту підірвали машину співробітника ТЦК.

Раніше Фокус писав, що 5 липня 2025 року в Одесі прогримів вибух автомобіля Opel, припаркованого на вулиці Варненській. За попередніми даними поліції, у момент вибуху в машині перебував військовослужбовець, який залишився живим.