Вибух авто в Одесі кваліфікували як терористичний акт: в СБУ розкрили деталі

Служба безпеки України кваліфікувала вибух автомобіля в Пересипському районі Одеси як терористичний акт і відкрила відповідне кримінальне провадження. Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

За попередніми даними слідства, вибух стався 28 липня близько 8:00 в одному з дворів багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Медики надали постраждалому необхідну допомогу на місці.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до її вчинення.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура. Про подальші деталі розслідування в СБУ пообіцяли повідомити додатково.

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Що відомо про інцидент

За даними поліції, про вибух правоохоронців повідомила дружина постраждалого. За попередньою інформацією, чоловік сів за кермо позашляховика, завів двигун і почав виїжджати, коли стався вибух.

Після інциденту територію оточили правоохоронці. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби, які збирали речові докази та встановлювали причину вибуху.

Telegram-канал "Одеса INFO" повідомив, що вибухнув автомобіль BMW X5, який нібито належить військовослужбовцю. За інформацією каналу, вибуховий пристрій міг спрацювати під переднім лівим колесом у момент, коли автомобіль почав рух.

Водночас джерела РБК-Україна також повідомили, що автомобіль, який вибухнув, може належати військовому. Однак офіційно правоохоронці поки не підтверджували ні інформацію про те, що постраждалий є військовослужбовцем, ні версію про закладений вибуховий пристрій. Розслідування триває.

Вибухи автомобілів в Одеській області: що відомо про попередні випадки

Нагадаємо, у лютому в Київському районі Одеси також вибухнув автомобіль. СБУ кваліфікувала той інцидент як терористичний акт. Тоді поранення отримав 56-річний власник авто, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження та почали встановлювати обставини події й осіб, причетних до вибуху.

Ще один подібний випадок стався торік у Березівському районі Одеської області. Унаслідок вибуху автомобіля загинула людина. За повідомленнями очевидців, підірваний автомобіль нібито належав співробітнику ТЦК.

Раніше Фокус повідомляв, що 5 липня 2025 року в Одесі вибухнув автомобіль Opel, припаркований на вулиці Варненській. За попередніми даними поліції, у момент вибуху в салоні перебував військовослужбовець, який вижив.