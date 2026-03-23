СБУ в Полтаве задержала подростков, которые готовили подрыв бойцов ВСУ

В Полтаве Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали попытку теракта, которую организовали с участием несовершеннолетних, завербованных российскими кураторами. Двое подростков готовили подрыв автомобиля с украинскими военными, однако их задержали еще до реализации замысла.

Контрразведка СБУ вместе с правоохранителями предупредила очередную попытку совершения теракта в Полтаве, сообщила пресс-служба СБУ 23 марта. В рамках упреждающих действий задержаны двое несовершеннолетних, которые действовали в интересах российских спецслужб и готовили подрыв украинских военнослужащих.

"Как установило расследование, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должны были заложить под военное авто. Далее российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать бомбу во время приближения бойцов ВСУ к заминированной машине. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в гостиничном номере, где они снаряжали СВУ", — указала СБУ.

Следствие установило, что исполнителями стали двое 16-летних жителей Полтавы, которых завербовали через Telegram-каналы, где предлагают быстрый заработок. После установления контакта подростки получили подробные инструкции от представителя рф по изготовлению взрывного устройства из подручных материалов.

"Следующим этапом фигуранты должны были установить место парковки военного авто и "согласовать" его с российским спецслужбистом. Во время обысков у задержанных изъято подготовленное к теракту СВП и смартфоны с доказательствами преступлений", — отметила СБУ.

Обоим подозреваемым уже объявлено подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за подготовку к теракту, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также за умышленное повреждение имущества. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

