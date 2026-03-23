СБУ у Полтаві затримала підлітків, які готували підрив бійців ЗСУ

У Полтаві Служба безпеки України та Національна поліція зірвали спробу теракту, яку організували за участі неповнолітніх, завербованих російськими кураторами. Двоє підлітків готували підрив автомобіля з українськими військовими, однак їх затримали ще до реалізації задуму.

Контррозвідка СБУ разом із правоохоронцями попередила чергову спробу здійснення теракту в Полтаві, повідомила пресслужба СБУ 23 березня. У межах випереджувальних дій затримано двох неповнолітніх, які діяли в інтересах російських спецслужб і готували підрив українських військовослужбовців.

"Як встановило розслідування, фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), який мали закласти під військове авто. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно активувати бомбу під час наближення бійців ЗСУ до замінованої машини. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів у готельному номері, де вони споряджали СВП", — вказала СБУ.

Слідство встановило, що виконавцями стали двоє 16-річних мешканців Полтави, яких завербували через Telegram-канали, де пропонують швидкий заробіток. Після встановлення контакту підлітки отримали детальні інструкції від представника рф щодо виготовлення вибухового пристрою з підручних матеріалів.

"Наступним етапом фігуранти мали встановити місце паркування військового авто і "погодити" його з російським спецслужбістом. Під час обшуків у затриманих вилучено підготовлений до теракту СВП і смартфони із доказами злочинів", — зазначила СБУ.

Обом підозрюваним вже оголошено підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – за підготовку до теракту, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, а також за умисне пошкодження майна. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львові під час атаки російських дронів Shahed пролунали вибухи. Один із безпілотників влучив у будівлю Головного управління СБУ у Львівській області. Унаслідок удару зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що російські спецслужби проводили інформаційну операцію на Закарпатті. Вони розсилали погрози угорській громаді, видаючи себе за українців. СБУ встановила причетність РФ і викрила цю ІПСО.