РФ погрожувала угорській громаді на Закарпатті, видаючи себе за українців: СБУ викрила ІПСО

Служба безпеки України викрила масштабну спецоперацію Росії проти угорської громади на Закарпатті. Вони дзвонили з погрозами, видаючи себе за українців.

Метою спецоперації було дестабілізація ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Росіяни використали технологію підміни номера через IP-телефонію. Пізніше з українських телефонних номерів росіяни дзвонили з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти, намагаючись видати себе за українців.

Для цього вони називали себе учасниками "національно-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів. Під час дзвінків вони вимагали від угорської громади залишити територію України, погрожуючи фізичною розправою.

Під час слідчих дій було встановлено, що дзвінки надходили з території Росії.

"Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО. Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації. У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи", — наголосили в СБУ.

Раніше угорський уряд звинуватив Київ у спробі влаштувати "повну енергетичну блокаду" та у нібито атаках на газопровід "Турецький потік".

Фокус писав про те, що Угорщина вкотре звинуватила Україну у спробі створити "повну енергетичну блокаду. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соціальній мережі 12 березня.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан записав ролик в якому дзвонив свої родині, а в підписі зазначив, що українці нібито погрожують і йому самому і його сім'ї. Усі ці події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. 12 квітня там пройдуть парламентські вибори. Опитування показують, що партія Орбана втрачає позиції серед виборців.