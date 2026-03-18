РФ угрожала венгерской общине на Закарпатье, выдавая себя за украинцев: СБУ разоблачила ИПСО

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную спецоперацию России против венгерской общины на Закарпатье. Они звонили с угрозами, выдавая себя за украинцев.

Целью спецоперации была дестабилизация ситуации в Закарпатской области и усиление напряжения между Украиной и Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Россияне использовали технологию подмены номера через IP-телефонию. Позже с украинских телефонных номеров россияне звонили с угрозами в адрес представителей венгерского национального сообщества, пытаясь выдать себя за украинцев.

Для этого они называли себя участниками "национально-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов. Во время звонков они требовали от венгерской общины покинуть территорию Украины, угрожая физической расправой.

Во время следственных действий было установлено, что звонки поступали с территории России.

"Сейчас СБУ проводит работу по блокированию указанной ИПСО. Служба безопасности Украины призывает граждан не поддаваться на подобные провокации. В случае получения угроз или подозрительных сообщений просим безотлагательно информировать правоохранительные органы", — отметили в СБУ.

Ранее венгерское правительство обвинило Киев в попытке устроить "полную энергетическую блокаду" и в якобы атаках на газопровод "Турецкий поток".

Фокус писал о том, что Венгрия в очередной раз обвинила Украину в попытке создать "полную энергетическую блокаду". Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в социальной сети 12 марта.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан записал ролик в котором звонил своей семье, а в подписи отметил, что украинцы якобы угрожают и ему самому и его семье. Все эти события происходят на фоне предвыборной кампании в Венгрии. 12 апреля там пройдут парламентские выборы. Опросы показывают, что партия Орбана теряет позиции среди избирателей.