Агент ФСБ готовил теракты в центре Харькова: его задержала СБУ с 12 кг взрывчатки

По данным ведомства безработного жителя Кировоградской области завербовали через Telegram-каналы, где он искал "легких заработков". Он должен был заложить взрывчатку, а потом бы ее взорвали из России.

Во время обысков у задержанного изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие к СВП и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с ФСБ. Мужчина готовил серию терактов, а взрывчатку он сделал сам, сообщили в СБУ.

Мужчина получал указания от ФСБ Фото: СБУ

Как установило расследование, фигурант получил инструкцию из России на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Основой для бомб должны были стать 12 килограммов взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Готовые бомбы злоумышленник должен был заложить в центральной части Харькова, а затем доложить куратору от ФСБ.

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В дальнейшем уже сами россияне планировали взорвать взрывчатку в час-пик, когда на улицах Харькова полно гражданских.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агента в арендованной квартире "на горячем". В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению (СВП)", — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

О задержанном рассказали некоторые подробности. Оказалось, что он из Кировоградской области, в соцсетях искал "легких заработков", потому что был безработным. Когда его завербовали россияне, то отправили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления самодельных бомб.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

После завершения инициированных СБУ профессиональных экспертиз планируется дополнительная квалификация преступлений фигуранта за незаконное изготовление и обращение с взрывчатыми веществами.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что в России меняют методы работы и теперь используют несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих. Исполнительниц вербуют через соцсети.

Также мы рассказывали об инциденте в Житомире, когда 17-летняя девушка убила военного, подсыпав наркотик ему в напиток.