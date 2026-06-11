Агент ФСБ готував теракти в центрі Харкова: його затримала СБУ з 12 кг вибухівки

За даними відомства безробітного мешканця Кіровоградської області завербували через Telegram-канали, де він шукав "легких заробітків". Він мав закласти вибухівку, а потім би її підірвали з Росії.

Під час обшуків у затриманого вилучили понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до СВП та мобільні телефони, які він змінював для конспірації контактів з ФСБ. Чоловік готував серію терактів, а вибухівку він зробив сам, повідомили у СБУ.

Чоловік отримував вказівки від ФСБ Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з Росії на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кілограмів вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Готові бомби зловмисник мав закласти у центральній частині Харкова, а потім доповісти куратору від ФСБ.

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Надалі вже самі росіяни планували підірвати вибухівку в годину-пік, коли на вулицях Харкова повно цивільних.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в орендованій квартирі "на гарячому". В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення (СВП)", — розповіли у СБУ.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Про затриманого розповіли деякі подробиці. Виявилось, що він з Кіровоградської області, у соцмережах шукав "легких заробітків", бо був безробітним. Коли його завербували росіяни, то відправили до Харкова, де він орендував житло і придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Після завершення ініційованих СБУ фахових експертиз планується додаткова кваліфікація злочинів фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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