Вже зафіксовано шість випадків: РФ вербує дівчат для вбивств військових, — Нацполіція

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що в Росії змінюють методи роботи і тепер використовують неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців. Виконавиць вербують через соцмережі.

"Лише з початку 2026 року Національна поліція зафіксувала шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одне із яких вдалося попередити. Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори", — розповів Вигівський в коментарі "Цензор.НЕТ".

За його словами, схема працює так: російські куратори знаходять дівчат через Telegram та інші месенджери, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно.

Куратори дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля.

"А для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне — куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон", - пояснив Вигівський.

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Далі під час нібито романтичного спілкування військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже додано метадон.

"Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян. Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток", - зазначив голова Нацполіції.

Вигівський нагадав про нещодавній випадок у Житомирській області, де правоохоронці затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця за вказівками російського куратора.

У Житомирі затримали неповнолютню, яку підозрюють у отруєнні військового Фото: Національна поліція

Аналогічну схему задокументували у Харкові, де дві неповнолітні дівчини за гроші від замовника через Telegram виконували злочинні вказівки стосовно військового.

"Саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників", — пояснив Вигівський.

Голова Нацполіції наголосив: жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності. А особи, які погоджуються на співпрацю з представниками держави-агресора нестимуть відповідальність згідно із законом.

"Водночас необхідно розуміти, що російські спецслужби свідомо використовують таких виконавців як витратний матеріал, не переймаючись їхньою подальшою долею", - сказав Вигівський.

Поліція продовжує системну роботу з викриття таких схем, встановлення організаторів, кураторів та виконавців злочинів.

Водночас надзвичайно важливою залишається профілактика та поінформованість громадян про подібні методи вербування, зазначив голова Нацполіції.

Також голова Нацполіції звернувся до батьків та закликав їх звертати увагу на кілька факторів, які можуть свідчити про те, що вони спілкуються із кураторами з Росії:

спілкування дітей у месенджерах;

поява невідомих джерел доходів;

отримання коштів від сторонніх осіб;

раптові поїздки;

оренда житла;

виконання підозрілих доручень.

І Вигівський також звернувся до військових, закликавши їх бути максимально обережними під час знайомств через інтернет та соціальні мережі.

Адже ворог активно використовує такі ресурси для збору інформації, встановлення контактів і підготовки злочинів.

Нагадаємо, Фокус розповідав про інцидент у Житомирі, коли 17-річна дівчина вбила військового, підсипавши наркотик йому в напій.

Також стало відомо, що Науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міноборони РФ проводить випробування озброєння та препаратів на військовослужбовцях-добровольцях. Раніше цей інститут пов'язували з російською програмою розробки хімічної зброї та речовиною "Новачок".