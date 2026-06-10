Уже зафиксировано шесть случаев: РФ вербует девушек для убийств военных, — Нацполиция

Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что в России меняют методы работы и теперь используют несовершеннолетних девушек для совершения особо тяжких преступлений против украинских военнослужащих. Исполнительниц вербуют через соцсети.

"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных заказных убийств через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предотвратить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", — рассказал Выговский в комментарии "Цензор.НЕТ".

По его словам, схема работает так: российские кураторы находят девушек через Telegram и другие мессенджеры, обещают им легкий заработок и полностью координируют их действия дистанционно.

Кураторы дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг.

"А для реализации преступления кураторы присылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы. И основное — кураторы сообщают девушкам места так называемых закладок, где они получают метадон", — пояснил Выговский.

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Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, к которым ранее уже добавлен метадон.

"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм заключается в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на быстрый заработок", — отметил глава Нацполиции.

Выговский напомнил о недавнем случае в Житомирской области, где правоохранители задержали 17-летнюю девушку, причастную к убийству военнослужащего по указаниям российского куратора.

В Житомире задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в отравлении военного Фото: Национальная полиция

Аналогичную схему задокументировали в Харькове, где две несовершеннолетние девушки за деньги от заказчика через Telegram выполняли преступные указания в отношении военного.

"Именно молодежь сегодня является одной из основных целей российских вербовщиков", — пояснил Выговский.

Глава Нацполиции подчеркнул: никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности. А лица, которые соглашаются на сотрудничество с представителями государства-агрессора будут нести ответственность по закону.

"В то же время необходимо понимать, что российские спецслужбы сознательно используют таких исполнителей как расходный материал, не заботясь об их дальнейшей судьбе", — сказал Выговский.

Полиция продолжает системную работу по разоблачению таких схем, установлению организаторов, кураторов и исполнителей преступлений.

В то же время чрезвычайно важной остается профилактика и осведомленность граждан о подобных методах вербовки, отметил глава Нацполиции.

Также глава Нацполиции обратился к родителям и призвал их обращать внимание на несколько факторов, которые могут свидетельствовать о том, что они общаются с кураторами из России:

общение детей в мессенджерах;

появление неизвестных источников доходов;

получение средств от посторонних лиц;

внезапные поездки;

аренда жилья;

выполнение подозрительных поручений.

И Выговский также обратился к военным, призвав их быть максимально осторожными во время знакомств через интернет и социальные сети.

Ведь враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений.

Напомним, Фокус рассказывал об инциденте в Житомире, когда 17-летняя девушка убила военного, подсыпав наркотик ему в напиток.

Также стало известно, что Научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Минобороны РФ проводит испытания вооружения и препаратов на военнослужащих-добровольцах. Ранее этот институт связывали с российской программой разработки химического оружия и веществом "Новичок".