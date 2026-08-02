В Одесі невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцям ТЦК, — поліція (відео)

В Одесі у дворі одного із районів міста пролунали постріли.

Чоловік нібито відкрив вогонь військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вулиці Космонавтів, повідомляє "Думська", публікуючи відео, зняте очевидцями.

За інформацією місцевих пабліків, четверо військовослужбовців зазнали поранень, а квартиру, в якій закрився стрілець, зараз готуються штурмувати.

"Суспільне. Одеса" з посиланням на джерела в поліції підтвердило стрілянину. За даними журналістів, увечері 2 серпня невідомий відкрив вогонь по працівникам районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час заходів щодо оповіщення населення. Поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП. Стрілка розшукують.

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Невдовзі офіційну заяву зробили правоохоронці. Поліцейські уточнили, що стрілянина сталася близько 19.30. Потерпілим військовослужбовцям надається вся необхідна допомога. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють всі обставини події та вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання стрільця.

Правову кваліфікацію події буде надано після з'ясування всіх обставин.

Telegram-канал "Х**ва Одеса" пише, що стрілянина сталася у дворі будинку на вулиці Космонавтів, 27/2, а під прицілом опинилися військовослужбовці Овідіопольського РТЦК.

"Мужик вибіг з дому і відкрив вогонь з пістолета. В результаті поранення отримали чотири співробітники ТЦК. 25-річний співробітник ТЦК отримав вогнепальне поранення в спину в області легень і був госпіталізований до міської лікарні. Ще троє співробітників самостійно звернулися за медичною допомогою з вогнепальними пораненнями. Їхній стан попередньо оцінюється як середньої тяжкості. За попередньою інформацією, квартиру того, хто стріляв, зараз намагаються штурмувати," — йдеться в публікації.

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