В Одессе неизвестный открыл огонь по военннослужащим ТЦК, — полиция (видео)

В Одессе во дворе одного из районов города прозвучали выстрелы.

Мужчина якобы открыл огонь по военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки на улице Космонавтов, сообщает "Думская", публикуя видео, снятое очевидцами.

По информации местных пабликов, четверо военнослужащих получили ранения, а квартиру, в которой закрылся стрелок, сейчас готовятся штурмовать.

"Суспільне. Одеса" со ссылкой на источники в полиции подтвердило стрельбу. По данным журналистов, вечером 2 августа неизвестный открыл огонь по работникам районного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению населения. Ранения получили четверо работников РТЦК и СП. Стрелка разыскивают.

Відео дня

Вскоре официальное заявление сделали и правоохранители. Полицейские уточнили, что стрельба произошла около 19:30. Пострадавшим военнослужащим предоставляется вся необходимая помощь. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождение и задержанию стрелка.

Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств.

Telegram-канал "Х**вая Одесса" пишет, что стрельба произошла во дворе дома на улице Космонавтов, 27/2, а под прицелом оказались военнослужащие Овидиопольского РТЦК.

"Мужик выбежал из дома и открыл огонь из пистолета. В результате ранения получили четыре сотрудника ТЦК. 25-летний сотрудник ТЦК получил огнестрельное ранение в спину в области лёгких и был госпитализирован в городскую больницу. Ещё трое сотрудников самостоятельно обратились за медицинской помощью с огнестрельными ранениями. Их состояние предварительно оценивается как средней тяжести. По предварительной информации, квартиру стрелявшего сейчас пытаются штурмовать" — говорится в публикации.

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