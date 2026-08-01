В помещении ТЦК во Львовской области нашли мертвого военнослужащего: что стало причиной смерти

В "военкомате" города Мостиска погиб военнослужащий. Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством.

В субботу 1 августа, около 07:30, в служебном помещении первого отдела Яворивского районного территориального центра комплектации в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни. Об этом сообщают в Львовском областном ТЦК и СП.

Правоохранители, как сообщается, проводят следственные действия по предварительной квалификации "самоубийство".

Сообщение ТЦК Фото: скриншот

Остальные обстоятельства, как подчеркивается, выясняются.

Начальник Львовского областного ТЦК и СП назначил специальное расследование, которое проводит соответствующая комиссия.

Издание Lviv.Media со ссылкой на источники информирует, что военного нашли повешенным. Причиной самоубийства солдата, вероятно, является безответная любовь.

Відео дня

Напомним, в июле в Винницком территориальном центре комплектации и социальной поддержки мужчина напал на военнослужащего группы оповещения. Инцидент произошел при доставке гражданина в военкомат для дальнейшего уточнения военно-учетных данных.

Также Фокус писал, что полиция Киева доставила мужчину в Подольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который направил гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. В кабинете хирурга мужчина нанес врачу несколько ударов ножом, в результате чего медицинская работница погибла.

Подозреваемый, который жаловался на зубную боль и просил, чтобы его отпустили домой, нанес врачу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.