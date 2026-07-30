Смерть хирурга в ТЦК Киева: нападавший просился домой из-за зубной боли, — ОПУ (фото)

Генеральная прокуратура предъявила подозрение мужчине, напавшему на хирургиню во время прохождения военно-медицинской комиссии в территориальном центре комплектования. Выяснилось, что врач должна была провести последний осмотр и получила 17 ножевых ранений. Что произошло в Подольском ТЦК Киева 29 июля?

Мужчина, напавший на врача и нанесший ей смертельные удары, подозревается в умышленном убийстве, говорится в сообщении прокуратуры на странице в Facebook. Кроме того, возбуждено дело по ч. 3 ст. 367 — за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

Правоохранители рассказали о подробностях инцидента в ТЦК 29 июля. Сообщается, что 31-летнего киевлянина задержали, поскольку он не прошел ВЛК, и доставили на медкомиссию Подольского терцентра комплектования. Последним специалистом, который должен был его осмотреть, была 55-летняя врач. Фигурант общался с женщиной и просил, чтобы его тщательно осмотрели. Вместе с тем он жаловался на зубную боль и просил, чтобы его отпустили на несколько дней. В какой-то момент киевлянин понял, что его признали годным: тогда достал нож, который, как оказалось, беспрепятственно носил в сумке, и нанес ножевые удары.

Відео дня

"Он нанес врачу около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. Нож мужчина имел при себе в сумке. В результате полученных травм женщина скончалась на месте", — сообщила прокуратура.

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, говорится в заявлении ОПУ.

Инцидент с ТЦК — заявление генеральной прокуратуры о задержании 29 июля Фото: Скриншот

В сообщении не указаны другие данные о фигуранте: известно лишь, что ему 31 год. Прокуратура опубликовала фото: на нем мужчина в тёмном свитере и джинсах с забинтованной головой.

Инцидент с ТЦК — напавший задержан 29 июля Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, в сообщении ОПУ есть фото документа о прохождении ВЛК. В документе указано, что фигуранта осмотрели офтальмолог и терапевт. Кроме того, имеется краткая запись хирурга. Правоохранители также показали нож, ставший орудием убийства: Фокус не публикует фото по этическим соображениям.

Инцидент с ТЦК — документация ВЛК во время событий 29 июля Фото: Офис генпрокурора

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Инцидент с ТЦК — что произошло в Киеве 29 июля

Отметим, что Фокус писал об инциденте в ТЦК, произошедшем днём 29 июля. Киевский областной территориальный центр комплектования сообщил о нападении мужчины, которого полиция доставила в военкомат за нарушение правил военного учёта. Указывалось, что мужчина во время прохождения ВЛК напал на хирургиню: было нанесено несколько ударов ножом, и она скончалась. Инцидент произошел в 15:30, уточнили в Киевском областном ТЦК. Также отмечалось, что сотрудники ВЛК при Вооружённых силах Украины — это гражданские безоружные люди.

Напоминаем, что 27 июля СМИ сообщили об инциденте с ТЦК и журналистом: военкоматы сообщили, что он не прошел медкомиссию.