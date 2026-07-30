Смерть хірургині в ТЦК Києва: нападник просився додому через зубний біль, — ОПУ (фото)

Офіс генерального прокурора оголосив підозру чоловіку, який напав на хірургиню під час проходження військово-лікарської комісії у територіальному центрі комплектування. З'ясувалось, що лікарка мала провести останній огляд і наразилась на 17 ударів ножем. Що сталось у Подільському ТЦК Києва 29 липня?

Чоловіка, який напав на лікарку та здійснив смертельні удари, підозрюють в навмисному убивстві, ідеться у повідомленні прокуратури на сторінці Facebook. Крім того, відкрили провадження за ч. 3 ст. 367 — за службову недбалість, яка призвела до смерті людини.

Правоохоронці розповіли про деталі інциденту у ТЦК 29 липня. Вказано, що 31-річного киянина затримали, оскільки він не пройшов ВЛК, і привезли на медкомісію Подільського терцентру комплектування. Останній фахівець, який мав його оглянути, — це 55-річна лікарка. Фігурант спілкувався з жінкою та просив, що його ретельно оглянули. Разом з тим, він скаржився на зубний біль та просив, щоб його відпустили на кілька днів. У якийсь момент киянин зрозумів, що його визнали придатним: тоді витягнув ніж, який, виявляється, безперешкодно носив у сумці, і завдав ножових ударів.

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"Він наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки. Ніж чоловік мав з собою у сумці. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці", — написала прокуратура.

Якщо суд визнає провину підозрюваного, то йому загрожує термін ув'язнення 10-15 років або довічне, ідеться у заяві ОПУ.

Інцидент з ТЦК — офіс генпрокурора про затримання 29 липня Фото: Скриншот

У дописі не вказано інших даних про фігуранта: відомий лише, що йому 31 рік. Прокуратура опублікувала фото: бачимо чоловіка в темному светрі та джинсах з забинтованою головою.

Інцидент з ТЦК — нападник, затриманий 29 липня Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, у дописі ОПУ є фото документа про проходження ВЛК. На документі — дані про те, що фігуранта оглянули офтальмолог, терапевт. Крім того, є короткий запис хірурга. Правоохоронці також показали ніж, який став знаряддям убивства: Фокус не публікує фото з етичних міркувань.

Інцидент з ТЦК — документація ВЛК під час подій 29 липня Фото: Офіс генпрокурора

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Інцидент з ТЦК — що сталось у Києві 29 липня

Зазначимо, Фокус писав про інцидент у ТЦК, який стався вдень 29 липня. Київський обласний територіальний центр комплектування повідомив про напад чоловіка, якого поліція доставила у військкомат через порушення правил військового обліку. Вказувалось, що чоловік під час проходження ВЛК напав на хірургиню: сталось кілька ударів ножем, і вона померла. Подія відбулась о 15:30, уточнили в Київському обласному ТЦК. Також наголошувалось, що працівники ВЛК при Збройних силах України — це цивільні беззбройні люди.

Нагадуємо, 27 липня медіа повідомили про інцидент з ТЦК та журналістом: військкоми повідомили, що він не пройшов медкомісію.