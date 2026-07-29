У Києві чоловік смертельно поранив лікарку під час проходження ВЛК: перші подробиці

Чоловік, якого поліція Києва доставила до Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через порушення військового обліку, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину.

Після того, як його доставили до ТЦК та СП і направили на проходження військово-лікарської комісії, яку він раніше не проходив, чоловік у кабінеті хірурга завдав лікарці кілька ударів ножем, внаслідок чого вона померла. Трагедія сталася 29 липня близько 15:30, повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Поліція негайно затримала чоловіка, а на місці події зараз працюють правоохоронні органи, з’ясовуючи всі обставини того, що сталося. Почато кримінальне провадження.

У ТЦК нагадали, що військово-лікарські комісії — це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України. Їхній медичний персонал складається виключно з цивільних працівників.

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На момент написання статті ані в поліції, ані в прокуратурі Києва поки що оприлюднили офіційних коментарів.

Нагадаємо, чи можна оголосити особу в розшук без проходження ВЛК.

Також повідомлялося, що в Києві затримано відомого журналіста-розслідувача. Він нібито не пройшов ВЛК.