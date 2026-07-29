В Киеве мужчина смертельно ранил врача во время прохождения ВВК: первые детали

Мужчина, который был доставлен полицией Киева в в Подольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки из-за нарушения военного учета, подозревается в совершении тяжкого преступления.

После того, как его привезли в ТЦК и СП и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии, которая им не была пройдена ранее, мужчина в кабинете хирурга нанес несколько ударов ножом врачу, из-за чего та скончалась. Трагедия произошла 29 июля около 15:30, сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Полиция немедленно задержала мужчину, а на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы, выясняя все обстоятельства случившегося. Начато уголовное производство.

В ТЦК напомнили, что военно-врачебные комиссии — это гражданские учреждения, которые не подчиняются органам военного управления Вооруженных Сил Украины. Их врачебный персонал является чисто гражданскими работниками.

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На момент написания материала ни в полиции, ни в прокуратуре Киева пока официальных комментариев не давали.

Напомним, могут ли объявить в розыск без прохождения ВВК.

Также сообщалось, что в Киеве задержан известный журналист-расследователь. Он якобы не прошел ВВК.