Неявка по боевой повестке: могут ли объявить в розыск без прохождения ВВК

Гражданина могут объявить в розыск из-за неявки по распоряжению территориального центра комплектации даже без прохождения военно-врачебной комиссии. В то же время такая запись не всегда означает неявку именно по боевой повестке и может быть обжалована.

Об этом сообщили Новости.LIVE со ссылкой на портал Юристы.UA.

В Украине военнообязанным могут вручать различные виды повесток, в частности для прохождения военно-врачебной комиссии. Отдельным видом является мобилизационное распоряжение, или так называемая боевая повестка, которую вручают гражданам после прохождения ВВК и признания их годными к военной службе.

К юристам обратился мужчина, который сообщил, что после оформления бронирования на работе узнал о своем розыске якобы из-за неявки по мобилизационному распоряжению. При этом он отметил, что не проходил ВВК и не получал действующего заключения о пригодности к службе.

Відео дня

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такую информацию не следует воспринимать буквально как неявку по боевой повестке.

"Относительно неявки по "мобилизационному распоряжению", то так в Реестре отображается информация по поводу неявки по распоряжению от ТЦК в сельский (городской) совет или по распоряжению по месту трудоустройства. Поэтому не воспринимайте этот факт буквально, как неявку по боевой повестке", — сказал он.

По словам адвоката, такой розыск можно обжаловать как непосредственно в ТЦК, так и через суд.

Также отмечается, что мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному только в помещении ТЦК и СП, Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов. Обязательным условием является личная подпись военнообязанного.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что правительство готовит обновление правил бронирования военнообязанных. Запланированные изменения коснутся также резидентов Дія.City и критериев, по которым предприятия признают критически важными. По его словам, Кабмин намерен повысить прозрачность механизма бронирования и минимизировать возможности для злоупотреблений.

Также сообщалось, что Министерство экономики обязало компании до 1 сентября 2026 года подтвердить статус критически важных предприятий. Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев. Для адаптации к новым требованиям бизнесу предоставили трехмесячный переходный период.