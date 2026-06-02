Неявка за бойовою повісткою: чи можуть оголосити в розшук без проходження ВЛК

Громадянина можуть оголосити в розшук через неявку за розпорядженням територіального центру комплектації навіть без проходження військово-лікарської комісії. Водночас такий запис не завжди означає неявку саме за бойовою повісткою і може бути оскаржений.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на портал Юристи.UA.

В Україні військовозобов’язаним можуть вручати різні види повісток, зокрема для проходження військово-лікарської комісії. Окремим видом є мобілізаційне розпорядження, або так звана бойова повістка, яку вручають громадянам після проходження ВЛК та визнання їх придатними до військової служби.

До юристів звернувся чоловік, який повідомив, що після оформлення бронювання на роботі дізнався про свій розшук нібито через неявку за мобілізаційним розпорядженням. При цьому він наголосив, що не проходив ВЛК і не отримував чинного висновку про придатність до служби.

Відео дня

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що таку інформацію не слід сприймати буквально як неявку за бойовою повісткою.

“Щодо неявки за “мобілізаційним розпорядженням”, то так у Реєстрі відображається інформація з приводу неявки за розпорядженням від ТЦК до сільської (міської) ради або за розпорядженням за місцем працевлаштування. Тож не сприймайте цей факт буквально, як неявку по бойовій повістці”, — сказав він.

За словами адвоката, такий розшук можна оскаржити як безпосередньо в ТЦК, так і через суд.

Також зазначається, що мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов’язаному лише в приміщенні ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Обов’язковою умовою є особистий підпис військовозобов’язаного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що уряд готує оновлення правил бронювання військовозобов’язаних. Заплановані зміни торкнуться також резидентів Дія.City та критеріїв, за якими підприємства визнають критично важливими. За його словами, Кабмін має намір підвищити прозорість механізму бронювання та мінімізувати можливості для зловживань.

Також повідомлялося, що Міністерство економіки зобов’язало компанії до 1 вересня 2026 року підтвердити статус критично важливих підприємств. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. Для адаптації до нових вимог бізнесу надали тримісячний перехідний період.