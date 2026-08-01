У приміщенні ТЦК на Львівщині знайшли мертвого військовослужбовця: що стало причиною смерті

У "військкоматі" міста Мостиська загинув військовослужбовець. Попередньо, чоловік закінчив життя самогубством.

У суботу 1 серпня, близько 07:30, у службовому приміщенні першого відділу Яворівського районного територіального центру комплектації у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя. Про це повідомляють у Львівському обласному ТЦК та СП.

Правоохоронці, як повідомляють, проводять слідчі дії за попередньою кваліфікацією "самогубство".

Допис ТЦК Фото: скріншот

Решта обставин, як підкреслюється, наразі з'ясовується.

Начальник Львівського обласного ТЦК та СП призначив спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.

Видання Lviv.Media з посиланням на джерела інформує, що військового знайшли повішаним. Причиною самогубства солдата, ймовірно, є нерозділене кохання.

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Нагадаємо, у липні у Вінницькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення. Інцидент стався під час доставлення громадянина до військкомату задля подальшого уточнення військово-облікових даних.

Також Фокус писав, що поліція Києва доправила чоловіка до Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який направив громадянина на проходження військово-лікарської комісії. У кабінеті хірурга чоловік завдав лікарці декілька ударів ножем, внаслідок чого медична працівниця загинула.

Підозрюваний, який скаржився на зубний біль та просив, щоб його відпустили додому, наніс лікарці близько 17 хаотичних ударів ножем у груди, шию та руки.