У Вінниці чоловік ножем поранив військового ТЦК: зловмисника було затримано

У Вінницькому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки чоловік напав на військовослужбовця групи оповіщення. Постраждалому надали медичну допомогу.

Нападника ж було затримано: щодо нападу було відкрите кримінальне провадження. Про це повідомили у Вінницькому ТЦК.

Там зазначили, що інцидент стався під час доставлення нападника до ТЦК та СП задля подальшого уточнення військово-облікових даних. Крім того у повідомленні наголосили, що нападник був порушником правил військового обліку.

Під час процедури доставлення він почав нецензурно висловлюватися щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж та завдав поранення одному з них.

"За фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством. Йому загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу. Зазначимо, що згідно з чинним законодавством перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, умисне заподіяння тілесних ушкоджень або посягання на життя військовослужбовця може каратися позбавленням волі аж до довічного ув'язнення", — наголосили в ТЦК.

Відео дня

Нагадаємо, раніше уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець озвучив суми, за які під час мобілізації можна її уникнути та розповів, як здорові уникають мобілізації, а воювати йдуть хворі 59-річні "діди".

Напади на ТЦК — що відомо

Фокус писав про напади на ТЦК, один з яких стався 8-9 липня у Львові. У мережі з'явились кадри з натовпом, який оточив машину військкомів. При цьому люди кричали та звинувачували військових у затриманні 19-річного хлопця. На відео з місця подій показали чоловіків та жінок різного віку, які штовхали військкомів та здирали з них форму. Крім того, один з нападників виліз та потоптався по машині, а потім натовп її перевернув. Чотирьох підозрюваних у нападу затримали, а ще близько двох десятків примусили вибачатись на камеру.

Тим часом 21 липня з'явилась заява уповноваженого з захисту прав людини Дмитра Лубінця, який прокоментував напади на ТЦК. Зі слів Лубінця, люди бачать, що держава не карає військкомів, які порушують правила мобілізації, і тому вирішили взяти питання покарання у свої руки. На думку омбудсмена, що такого не було, слід, найперше, фіксувати усі дії патруля оповіщення: тоді будуть зрозумілі масштаби та причини застосування насильства обома сторонами.

Нагадуємо, нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив результати піврічних раптових перевірок ТЦК: виявили всього один випадок, по якому відкрили кримінальне провадження.