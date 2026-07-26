В Виннице мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК: злоумышленник был задержан

В Винницком территориальном центре комплектации и социальной поддержки мужчина напал на военнослужащего группы оповещения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Нападавший был задержан: по факту нападения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Винницком ТЦК.

Там отметили, что инцидент произошел во время доставки нападавшего в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных. Кроме того, в сообщении подчеркнули, что нападавший нарушил правила военного учета.

Во время процедуры доставки он начал нецензурно высказываться в адрес военнослужащих, достал складной нож и нанес ранение одному из них.

"По факту нападения на военнослужащего возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса. Отметим, что согласно действующему законодательству препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, умышленное причинение телесных повреждений или посягательство на жизнь военнослужащего может караться лишением свободы вплоть до пожизненного заключения", — подчеркнули в ТЦК.

Відео дня

Напомним, ранее уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец озвучил суммы, за которые во время мобилизации можно избежать призыва, и рассказал, как здоровые люди уклоняются от мобилизации, а на войну идут больные 59-летние "деды".

Нападения на ТЦК — что известно

"Фокус" писал о нападениях на ТЦК, одно из которых произошло 8–9 июля во Львове. В сети появились кадры с толпой, окружившей машину военкоматов. При этом люди кричали и обвиняли военных в задержании 19-летнего парня. На видео с места событий были запечатлены мужчины и женщины разного возраста, которые толкали сотрудников военкомата и срывали с них форму. Кроме того, один из нападавших вылез и потоптался по машине, а затем толпа перевернула её. Четырёх подозреваемых в нападении задержали, а ещё около двух десятков заставили извиняться на камеру.

Между тем 21 июля появилось заявление уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца, который прокомментировал нападения на ТЦК. По словам Лубинца, люди видят, что государство не наказывает военкомов, нарушающих правила мобилизации, и поэтому решили взять вопрос наказания в свои руки. По мнению омбудсмена, чтобы такого не происходило, следует, прежде всего, фиксировать все действия патруля оповещения: тогда станут понятны масштабы и причины применения насилия обеими сторонами.

Напоминаем, что народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал результаты полугодовых внеплановых проверок ТЦК: был выявлен всего один случай, по которому возбуждено уголовное дело.