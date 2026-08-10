Шлюб онлайн: "Дія" розширює функціонал послуги — що зміниться

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством юстиції України, якою розширено можливості експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатка "Дія".

Послуга, яка дає змогу українцям укладати шлюб дистанційно незалежно від місця їхнього перебування, вже стала однією з найпопулярніших цифрових послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Якщо у 2025 році було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів онлайн (18,4 % від загальної кількості), то лише за перше півріччя 2026 року їхня кількість перевищила 30,4 тисячі, що становить 40 % від усіх державних реєстрацій шлюбу.

З огляду на успіх сервісу уряд ухвалив рішення про розширення його функціоналу.

Що передбачається:

розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом "Шлюб онлайн". Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв’язку зі смертю одного з подружжя;

впровадження механізмів безбар’єрності для осіб з порушеннями слуху та/або мовлення, що дозволить їм самостійно користуватися сервісом шляхом позначення відповідної позначки під час подання заяви. Крім того, до відеоконференції долучиться перекладач жестової мови;

поетапне запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.

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Усі нові можливості будуть впроваджуватися поступово до кінця 2026 року. Зокрема, міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться з сусідніх держав, а згодом буде поширена на країни Європи та США.

Нагадаємо, що в Україні на кожне одруження припадає одне розлучення.

Також повідомлялося, що "Дія" шукає пари для тестування нової послуги — розірвання шлюбу онлайн.