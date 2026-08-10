Брак онлайн: "Дія" расширяет функционал услуги, что изменится

Кабинет Министров Украины принял постановление, разработанное Министерством юстиции Украины, которым расширены возможности экспериментального проекта по заключению брака в электронной форме с помощью мобильного приложения "Дія".

Услуга, позволяющая украинцам заключать брак дистанционно вне зависимости от места их пребывания, уже стала одним из наиболее востребованных цифровых сервисов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Если в 2025 году онлайн было зарегистрировано более 30 тысяч браков (18,4% от общего количества), то только за первое полугодие 2026 года их количество превысило 30,4 тысяч, что составляет 40% от всех государственных регистраций брака.

Учитывая успех сервиса, правительство и приняло решение о расширении его функционала.

Что предусматривается:

расширение круга лиц, которые могут воспользоваться сервисом "Брак онлайн". Услуга станет доступна также гражданам Украины, предварительный брак которых прекратился в связи со смертью одного из супругов;

внедрение механизмов безбарьерности для лиц с нарушениями слуха и/или речи, что позволит им самостоятельно пользоваться сервисом путем обозначения соответствующей отметки при подаче заявления. Кроме того, к видеоконференции подключится переводчик жестового языка;

введение международной доставки свидетельства о государственной регистрации брака в 48 стран мира поэтапно.

Відео дня

Все новые возможности будут внедряться постепенно до конца 2026 года. В частности, международная доставка свидетельств начнется с соседних государств, а впоследствии будет расширена на страны Европы и США.

Напомним, в Украине на каждый брак приходится один развод.

Также сообщалось, что "Дія" ищет пары для тестирования новой услуги — расторжения брака онлайн.