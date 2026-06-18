Развод через смартфон: "Дія" ищет пары для тестирования новой услуги

В приложении "Дія" готовят запуск бета-тестирования новой услуги — расторжения брака онлайн. Для участия ищут пары, которые уже приняли решение о разводе и готовы протестировать сервис до его официального запуска.

Об этом сообщили на официальном сайте "Дії".

Эта услуга позволит подать заявление о расторжении брака онлайн, принять участие в видеоконференции без посещения отделения ГРАГС, получить свидетельство по почте и пользоваться цифровым подтверждением расторжения брака в приложении.

В бета-тестировании могут принять участие граждане Украины в возрасте от 18 лет, имеющие подтвержденный РНОКПП, ID-карту или загранпаспорт в приложении "Дія", запись о браке в приложении и не имеющие общих несовершеннолетних детей.

Для участия каждый из партнеров должен отдельно заполнить форму. После регистрации участники получат электронное письмо с дальнейшими инструкциями по подаче заявления о расторжении брака.

Відео дня

После подачи заявления необходимо подождать один месяц и два дня. После этого состоится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.

В "Дії" подчеркнули, что свидетельство о расторжении брака будут доставлять только в пределах Украины и выдавать лично получателю. Отзывы участников тестирования будут использованы для совершенствования сервиса перед его запуском.

Еще в конце марта Министерство цифровой трансформации объявило о запуске услуги онлайн-расторжения брака в приложении "Дія". Тогда в министерстве сообщали, что работу над технической частью сервиса планируют завершить к концу весны, после чего начнётся бета-тестирование. Ожидалось, что первыми воспользоваться новой функцией украинцы смогут уже летом.

Напомним, в 2024 году в Украине заработала услуга онлайн-регистрации брака через "Дію". Она позволяет парам официально зарегистрировать брак во время видеоконференции и подписать необходимые документы с помощью электронной подписи. Сервис в первую очередь был разработан для военных и пар, которые из-за войны находятся в разных городах или странах.