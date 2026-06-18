Розлучення через смартфон: "Дія" шукає пари для тестування нової послуги

У застосунку "Дія" готують запуск бета-тестування нової послуги — розірвання шлюбу онлайн. Для участі шукають пари, які вже ухвалили рішення про розлучення та готові протестувати сервіс до його офіційного запуску.

Про це повідомили на офіційному сайті "Дії".

Послуга дасть змогу подати заяву про розірвання шлюбу онлайн, взяти участь у відеоконференції без відвідування відділення ДРАЦС, отримати свідоцтво поштою та користуватися цифровим підтвердженням розірвання шлюбу в застосунку.

Участь у бета-тестуванні можуть взяти громадяни України віком від 18 років, які мають верифікований РНОКПП, ID-картку або закордонний паспорт у "Дії", актовий запис про шлюб у застосунку та не мають спільних неповнолітніх дітей.

Для участі кожен із партнерів має окремо заповнити форму. Після реєстрації учасники отримають електронного листа з подальшими інструкціями щодо подання заяви на розірвання шлюбу.

Відео дня

Після подання заяви потрібно буде зачекати один місяць і два дні. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу.

У "Дії" наголосили, що свідоцтво про розірвання шлюбу доставлятимуть лише в межах України та видаватимуть особисто отримувачу. Відгуки учасників тестування використають для вдосконалення сервісу перед його запуском.

Ще наприкінці березня Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск послуги онлайн-розірвання шлюбу в застосунку "Дія". Тоді в міністерстві повідомляли, що роботу над технічною частиною сервісу планують завершити до кінця весни, після чого розпочнеться бета-тестування. Очікувалося, що першими скористатися новою функцією українці зможуть уже влітку.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні запрацювала послуга онлайн-одруження через "Дію". Вона дозволяє парам офіційно зареєструвати шлюб під час відеоконференції та підписати необхідні документи за допомогою електронного підпису. Сервіс насамперед розробили для військових і пар, які через війну перебувають у різних містах або країнах.