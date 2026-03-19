В Мінцифри анонсували послугу розлучення у "Дії": скористатися зможуть не всі

В Україні найближчими місяцями планують запустити можливість оформлення розлучення онлайн через застосунок "Дія". Водночас скористатися новою послугою зможуть не всі пари – передбачено окремі обмеження.

У Міністерстві цифрової трансформації підтвердили, що сервіс онлайн-розлучення вже перебуває на завершальному етапі розробки, повідомляє сайт "Телеграф" 19 березня. Необхідна нормативна база для його запуску ухвалена, відповідну постанову затвердив уряд. Очікується, що технічну частину завершать до кінця весни. Після цього стартує бета-тестування, і перші користувачі зможуть випробувати функцію вже наприкінці сезону.

"Є етап пропозиції, подання заяви парою та власне церемонія одруження, коли пара підключається через "Дію" до відеоконференції, в віртуальній залі для одружень на закоханих чекає реєстратор, який онлайн реєструє шлюб, — замість фізичного підпису накладається електронний підпис на актовий запис прямо під час дзвінка. Свідоцтво про шлюб з'являється у "Дії" та надходить поштою. Процес триває 20-30 хвилин", — пояснила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк.

Відео дня

Посадовиця зазначила, що спочатку міністерство зосередилося на запуску онлайн-одруження, оскільки це було питанням пріоритетів і сприйняття. Україна стала першою країною, яка повністю цифровізувала процес укладення шлюбу — від подання заяви до реєстрації через відеоконференцію з використанням електронного підпису. Завдяки популярності сервісу мережу цифрових ДРАЦСів поступово розширили. Якщо спочатку діяв один офіс, то нині їх уже три – у Львові, Києві та Дніпрі.

За словами Зоряни Стецюк, онлайн-одруження виявилося затребуваним. Понад 41 тисяча пар уже скористалися цією можливістю. Саме через численні звернення користувачів міністерство вирішило розробити і послугу онлайн-розлучення.

Скористатися новим сервісом зможуть лише ті подружжя, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Інших категорій громадян ця функція наразі не стосуватиметься.

