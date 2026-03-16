У Раді придумали, як захистити українців від кредитів, яких вони не оформляли: один клік у "Дію"

В українців з'явиться можливість убезпечити себе від фінансових шахраїв, які без їхнього відома оформляють на них кредити. Причому заборонити оформляти кредити на своє ім'я громадяни зможуть самостійно.

Відповідний механізм анонсувала член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, пише "Судово-юридична газета".

Усі, хто не хоче, щоб їхні фінансові дані скористалися сторонніми особами та отримували на них кредити, зможуть заборонити цю операцію. Зробити це можна буде через застосунок "Дія", заблокувати видачу кредитів шляхом натискання однієї кнопки, або ж подавши заяви до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Після цього інформація про самозаборону надійде до спеціального реєстру, що, як очікується, адмініструватиметься Національним банком України.

Василевська-Смаглюк уточнила, що законопроєкт №14013 "Про бюро кредитних історій", який є частиною масштабних змін, впроваджуваних Верховною Радою на ринку кредитування, Верховна Рада ухвалила в першому читанні ще торік. Зокрема, він і передбачає запуск в Україні механізму самозаборони на отримання кредитів.

За її словами, після таких дій бюро кредитних історій розумітиме, що людина не збирається брати кредити і не хоче, щоб на неї брали кредит.

На думку нардепів, запровадження самозаборони сприятиме захисту фінансових інтересів громадян, особливо військовослужбовців.

"Це допоможе боротися з шахраями, які сьогодні беруть кредити, а платити доводиться тій особі, на яку було оформлено позику. Зокрема, ми захищаємо наших військовослужбовців і членів їхніх сімей, які стають жертвами шахраїв. Наші воїни, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, інколи втрачають свої телефони або пропадають безвісти, а їхніми телефонами користуються шахраї, які, отримавши доступ до онлайн-банкінгу, беруть кредити", — пояснила Василевська-Смаглюк.

Наразі законопроєкт доопрацьовується, і, коли його ухвалять у другому читанні, фінансовим шахраям буде набагато важче дурити українців.

У жовтні минулого року українські правоохоронці викрили шахраїв, які використовували штучний інтелект, щоб без відома людей оформляти на них кредити. Унаслідок махінацій постраждали 286 громадян, а сума позик становила кілька мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Харкові шахраї під виглядом цілителів обібрали тяжкохворих людей на 6 млн.

Також повідомлялося, що злочинці винайшли дуже підступний метод для крадіжки особистих даних.