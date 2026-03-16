В Раде придумали, как защитить украинцев от кредитов, которых они не оформляли: один клик в "Дія"

У украинцев появится возможность обезопасить себя от финансовых мошенников, которые без их ведома оформляют на них кредиты. Причем запретить оформлять кредиты на свое имя граждане смогут самостоятельно.

Соответствующий механизм анонсировала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, пишет "Судебно-юридическая газета".

Все, кто не хочет, чтобы их финансовые данные воспользовались посторонними лицами и получали на них кредиты, смогут запретить эту операцию. Сделать это можно будет через приложение "Дія", заблокировать выдачу кредитов путем нажатия одной кнопки, или подав заявления в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

После этого информация о самозапрете отправится в специальный реестр, который, как ожидается, будет администрироваться Национальным банком Украины.

Відео дня

Василевская-Смаглюк уточнила, что законопроект №14013 "О бюро кредитных историй", являющийся частью масштабных изменений, внедряемых Верховной Радой на рынке кредитования, был принят Верховной Радой в первом чтении еще в прошлом году. В частности, он и предполагает запуск в Украине механизма самозапрета на получение кредитов.

По ее словам, после таких действий бюро кредитных историй будет понимать, что человек не собирается брать кредиты и не хочет, чтобы на него брали кредит.

По мнению нардепов, введение самозапрета будет способствовать защите финансовых интересов граждан, особенно военнослужащих.

"Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которого был оформлен заем. В частности, мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников. Наши воины, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения, иногда теряют свои телефоны или пропадают без вести, а их телефонами пользуются мошенники, которые, получив доступ к онлайн-банкингу, берут кредиты", — объяснила Василевская-Смаглюк.

Сейчас законопроект дорабатывается, и, когда его примут во втором чтении, финансовым мошенникам будет гораздо труднее обманывать украинцев.

В октябре прошлого года украинские правоохранители мошенников которые использовали искусственный интеллект, чтобы без ведома людей оформлять на них кредиты. В результате махинаций пострадали 286 граждан, а сумма займов составила несколько миллионов гривен.

