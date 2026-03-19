В Минцифры анонсировали услугу развода в "Дії": воспользоваться смогут не все

В Украине в ближайшие месяцы планируют запустить возможность оформления развода онлайн через приложение "Дія". В то же время воспользоваться новой услугой смогут не все пары — предусмотрены отдельные ограничения.

В Министерстве цифровой трансформации подтвердили, что сервис онлайн-развода уже находится на завершающем этапе разработки, сообщает сайт "Телеграф" 19 марта. Необходимая нормативная база для его запуска принята, соответствующее постановление утвердило правительство. Ожидается, что техническую часть завершат до конца весны. После этого стартует бета-тестирование, и первые пользователи смогут опробовать функцию уже в конце сезона.

"Есть этап предложения, подачи заявления парой и собственно церемония бракосочетания, когда пара подключается через "Дію" к видеоконференции, в виртуальном зале для бракосочетаний влюбленных ждет регистратор, который онлайн регистрирует брак, — вместо физической подписи накладывается электронная подпись на актовую запись прямо во время звонка. Свидетельство о браке появляется в "Дії" и приходит по почте. Процесс длится 20-30 минут", — пояснила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк.

Чиновница отметила, что сначала министерство сосредоточилось на запуске онлайн-бракосочетания, поскольку это было вопросом приоритетов и восприятия. Украина стала первой страной, которая полностью цифровизировала процесс заключения брака — от подачи заявления до регистрации через видеоконференцию с использованием электронной подписи. Благодаря популярности сервиса сеть цифровых ЗАГСов постепенно расширили. Если сначала действовал один офис, то сейчас их уже три — во Львове, Киеве и Днепре.

По словам Зоряны Стецюк, онлайн-бракосочетание оказалось востребованным. Более 41 тысячи пар уже воспользовались этой возможностью. Именно из-за многочисленных обращений пользователей министерство решило разработать и услугу онлайн-развода.

Воспользоваться новым сервисом смогут только те супруги, которые не имеют общих несовершеннолетних детей. Других категорий граждан эта функция пока не будет касаться.

