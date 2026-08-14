У метро Києва запровадили нові зони: кого тепер розміщуватимуть окремо під час тривоги

На станції метро "Сирець" у Києві тестують новий спосіб розміщення людей на платформі під час використання станції як укриття. Для цього там встановили навігаційні наліпки з рекомендаціями.

Про це повідомили у КП “Київський метрополітен”.

Зонування передбачає чотири категорії місць: для людей із дітьми, маломобільних груп населення, людей із тваринами та для сидіння.

У метрополітені зазначили, що такі рекомендації мають зробити перебування людей на платформі комфортнішим і впорядкованішим. Вони також допоможуть черговому персоналу краще орієнтуватися в розміщенні різних категорій пасажирів та за потреби швидше надавати їм допомогу.

Зонування має рекомендаційний характер. Працівники метро не планують переміщувати людей між визначеними зонами, а ефективність такого підходу залежить від готовності пасажирів дотримуватися рекомендацій і враховувати потреби інших.

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Аналогічні рішення зараз напрацьовують і для інших станцій. Про результати пілотного проєкту та подальше встановлення таких рекомендацій у метро повідомлять додатково.

Пасажирів також закликали не брати в укриття громіздкі речі, зокрема намети та надувні матраци. У метрополітені пояснили, що кількість людей, які використовують станції як укриття, зростає, тому вільний простір важливий для безпечного перебування всіх.

Як працює метро під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій цілодобово працюють як укриття. Якщо тривогу оголошують уночі після завершення руху поїздів, усі вестибюлі підземних станцій відкривають для входу, зокрема ті, що зазвичай не використовуються для пасажирів.

Якщо людина хоче залишитися на станції ще до оголошення тривоги, їй потрібно прийти до завершення роботи станції, повідомити про своє перебування працівника поліції та чергового метрополітену і розміститися на платформі. Після завершення руху поїздів працівники проводять технічні роботи, а поліція перевіряє станцію, після чого її зарежимлюють.

Якщо людина приходить після завершення роботи станції, але до оголошення тривоги, біля входів є контактні номери працівників поліції та метро. Також можна скористатися кнопкою виклику біля вхідної групи.

Удень підземні станції одночасно працюють як транспорт і укриття. Поїзди продовжують рух підземними ділянками, а на наземних його призупиняють до відбою тривоги.

Що можна брати в укриття

У метро радять брати теплі речі, ковдру або каремат, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C. Також варто мати воду або теплий напій, необхідні ліки та засоби гігієни. Для тварин рекомендують взяти пелюшки та пакетики.

У метрополітені просять розміщуватися на платформі так, щоб залишалися вільними проходи до службових приміщень, санвузлів і поїздів, якщо тривогу оголосили під час руху поїздів. За потреби працівники станції можуть підказати, де краще розташуватися.

За можливості в метро радять обирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей. Серед таких станцій підприємство називало “Золоті ворота”, “Площу Українських Героїв”, “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”.

У метрополітені наголошують, що станції є об’єктами критичної інфраструктури, тому під час роботи в режимі укриття важливо одночасно забезпечувати безпеку людей і безперебійну роботу метро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вартість проїзду в міській електричці має зрости вдвічі.

Також стало відомо, що фактична ціна поїздки в метро становить 38 грн, а не 30 грн.