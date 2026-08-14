В метро Киева ввели новые зоны: кого теперь будут размещать отдельно во время тревоги

На станции метро "Сырец" в Киеве тестируют новый способ размещения людей на платформе в случае использования станции в качестве укрытия. Для этого там разместили навигационные наклейки с рекомендациями.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Зонирование предусматривает четыре категории мест: для людей с детьми, маломобильных групп населения, людей с животными и для сидения.

В метрополитене отметили, что такие рекомендации должны сделать пребывание людей на платформе более комфортным и упорядоченным. Они также помогут дежурному персоналу лучше ориентироваться в расположении различных категорий пассажиров и, при необходимости, быстрее оказывать им помощь.

Зонирование носит рекомендательный характер. Сотрудники метрополитена не планируют перемещать людей между обозначенными зонами, а эффективность такого подхода зависит от готовности пассажиров следовать рекомендациям и учитывать потребности других.

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Аналогичные решения в настоящее время разрабатываются и для других станций. О результатах пилотного проекта и дальнейшем внедрении таких рекомендаций в метро сообщат дополнительно.

Пассажиров также призвали не брать с собой в укрытие громоздкие вещи, в частности палатки и надувные матрасы. В метрополитене пояснили, что количество людей, использующих станции в качестве укрытия, растет, поэтому свободное пространство важно для безопасного пребывания всех.

Как работает метро во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги все 46 подземных станций круглосуточно функционируют в качестве укрытий. Если тревога объявляется ночью после завершения движения поездов, все вестибюли подземных станций открываются для входа, в том числе те, которые обычно не используются для пассажиров.

Если человек хочет остаться на станции до объявления тревоги, ему необходимо прийти до окончания работы станции, сообщить о своём нахождении сотруднику полиции и дежурному метрополитена и разместиться на платформе. После завершения движения поездов сотрудники проводят технические работы, а полиция проверяет станцию, после чего ее закрывают на ночь.

Если человек приходит после закрытия станции, но до объявления тревоги, у входов вывешены контактные номера сотрудников полиции и метрополитена. Также можно воспользоваться кнопкой вызова у входной группы.

Днём станции метро одновременно выполняют функции как транспорта, так и укрытия. Поезда продолжают движение по подземным участкам, а на наземных участках движение приостанавливается до отбоя тревоги.

Что можно взять с собой в укрытие

В метро рекомендуют брать с собой теплую одежду, одеяло или каремат, поскольку средняя температура в убежище составляет 17–18 °C. Также стоит иметь при себе воду или тёплый напиток, необходимые лекарства и средства гигиены. Для животных рекомендуют взять подгузники и пакетики.

В метро просят располагаться на платформе так, чтобы оставались свободными проходы к служебным помещениям, санузлам и поездам, если тревога объявлена во время движения поездов. При необходимости сотрудники станции могут подсказать, где лучше расположиться.

По возможности в метро рекомендуется выбирать центральные станции, где обычно больше места для размещения пассажиров. Среди таких станций предприятие называло "Золотые ворота", "Площадь Украинских героев", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

В метрополитене отмечают, что станции являются объектами критически важной инфраструктуры, поэтому во время работы в режиме укрытия важно одновременно обеспечивать безопасность людей и бесперебойную работу метро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве стоимость проезда в городской электричке должна вырасти вдвое.

Также стало известно, что фактическая стоимость поездки на метро составляет 38 грн, а не 30 грн.