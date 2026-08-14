В Україні просять забронювати ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться

Українка Анна Вільчинська звернулася до уряду з проханням надати безумовну відстрочку лікарям, які зрятують життя дітей.

Вона закликає захистити систему охорони здоров’я дітей в умовах тривалого воєнного стану. Відповідна петиція опублікована на сайті Кабінету міністрів України.

Авторка нагадала про положення статті 3 Конституції України, де, серед іншого, зазначено, що людське життя є найвищою цінністю в країні, а згідно зі статтею 51, сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою. А отже, безпека та збереження життя дітей під час війни — це питання виживання української нації та її майбутнього.

У зв’язку з цим Вільчинська просить внести зміни до мобілізаційного законодавства, надавши безумовне право на відстрочку від призову під час мобілізації педіатрів, а також інших лікарів, які рятують життя дітей, — хірургів, анестезіологів, неонатологів, кардіологів та інших вузькопрофільних фахівців — за умови, що вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

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За два дні петицію підписали всього 39 осіб

Ця ініціатива зумовлена катастрофічною демографічною кризою та необхідністю захистити генофонд, надзвичайним психологічним та фізичним навантаженням на дітей в умовах війни, забезпеченням надійного тилу для військовослужбовців, які будуть впевнені, що в разі потреби їхнім дітям допоможуть, а також низкою інших не менш важливих факторів.

У петиції також зазначається, що на підготовку висококласного лікаря потрібно від 8 до 11 років, і знайти заміну дитячим лікарям дуже складно.

"Специфіка дитячого організму, анатомо-фізіологічні особливості дітей усіх вікових груп — від глибоко недоношених немовлят до підлітків — кардинально відрізняються від дорослої медицини. Лікар загальної практики або дорослий хірург не може повноцінно замінити дитячого реаніматолога чи педіатра без ризику для життя дитини. Втрата кожного такого фахівця створює кадровий вакуум, який держава не зможе компенсувати протягом наступного десятиліття", — йдеться у зверненні.

Вільчинська наголошує, що навантаження на педіатрів у цивільних лікарнях зросло у кілька разів, а мобілізація фахівців позбавляє сотні тисяч дітей права на отримання своєчасної, якісної та життєво необхідної допомоги.

Авторка петиції впевнена, що повне й безумовне відтермінування на законодавчому рівні для всіх дитячих лікарів дозволить зберегти рівновагу та стабільність усієї системи охорони здоров’я України:

"Усвідомлюючи важливість комплектування Збройних Сил України, вважаю, що робота дитячого лікаря в операційній, відділенні інтенсивної терапії новонароджених або на педіатричній дільниці є не менш важливим внеском у національну безпеку. Лікар, який рятує майбутнє покоління в тилу, приносить державі стратегічну користь, яку неможливо виміряти лише за військовими стандартами".

Щоб петицію розглянули в уряді, вона має набрати 25 тисяч підписів, але за два дні її підписали лише 39 осіб.

Минулого тижня Україну сколихнула новина про те, що у Військово-медичній академії у Вінниці за незрозумілих обставин помер 43-річний дитячий лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Дмитро Сисонюк. До мобілізації Рівненським районним ТЦК лікар працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру медичного закладу.

Його смерть та обставини, за яких вона сталася, викликали резонанс, знову порушивши питання щодо мобілізації таких унікальних фахівців.

Нагадаємо, що співакам, акторам та ведучим пропонують скасувати захист від мобілізації.

Також повідомлялося, що з 1 вересня Кабмін змінив правила бронювання.