В Украине просят забронировать еще одну категорию мужчин: о ком речь

Украинка Анна Вильчинская обратилась правительству с просьбой предоставления безусловной отсрочки врачам, которые занимаются лечением детей.

Она призывает защитить систему детского здравоохранения в условиях длительного военного положения. Соответствующая петиция опубликована на сайте Кабинета министров Украины.

Автор напомнила положение статьи 3 Конституции Украины. Где, среди прочего, говорится, что человеческая жизнь является высшей ценностью в стране, а согласно статьи 51, семья, детство, материнство и отцовство охраняются государством. А значит, безопасность и сохранение жизни детей во время войны — это вопрос выживания украинской нации и его будущего.

В связи с этим Вильчинская просит внести изменения в мобилизационное законодательство, предоставив безусловное право на отсрочку от призыва во время мобилизации педиатров, а также других врачей, которые спасают детские жизни, — хирургов, анестезиологов, неонатологов, кардиологов и других узкопрофильных специалистов — при условии, что они работают не меньше чем на 0,75 ставки.

Відео дня

За два дня петицию подписали всего 39 человек

Инициатива обусловлена катастрофическим демографическим кризисом и необходимостью защитить генофонд, чрезвычайной психологической и физической нагрузкой на детей в условиях войны, обеспечение надежного тыла для военнослужащих, которые будут уверены, что в случае необходимости их детям помогут, а также рядом других не менее важных факторов.

В петиции указывается и то, что на подготовку высококлассного врача уходит от 8 до 11 лет, и найти замену детским врачам очень сложно.

"Специфика детского организма, анатомо-физиологические особенности детей всех возрастов, начиная от глубоко недоношенных младенцев и заканчивая подростками, кардинально отличаются от взрослой медицины. Врач общей практики или взрослый хирург не может полноценно заменить детского реаниматолога или педиатра без риска жизни ребенка. Утрата каждого такого специалиста создает кадровый вакуум, который государство не сможет компенсировать в течение следующего десятилетия", — говорится в обращении.

Вильчинская подчеркивает, что нагрузка на детских врачей в гражданских больницах выросла в разы, а мобилизация специалистов лишает сотни тысяч детей права на получение своевременной, качественной и жизненно необходимой помощи.

Автор петиции уверена, что полная и безусловная отсрочка на уровне закона для всех детских врачей позволит сберечь баланс и стабильность всей системы здравоохранения Украины:

"Осознавая важность комплектования Вооруженных Сил Украины, считаю, что работа детского врача в операционной, отделении интенсивной терапии новорожденных или на педиатрическом участке является не менее важным вкладом в национальную безопасность. Врач, спасающий будущее поколение в тылу, приносит государству стратегическую пользу, которую невозможно измерить только военными стандартами".

Чтобы петицию рассмотрели в правительстве, она должна собрать 25 тысяч подписей, но за два дня ее подписали всего 39 человек.

На прошлой неделе Украину потрясла новость о том, что в Военно-медицинской академии Винницы при непонятных обстоятельствах скончался 43-летний детский врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Дмитрий Сисонюк. До мобилизации Ровенским районным ТЦК врач работал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных неонатального центра медучреждения.

Его смерть и ее обстоятельства вызвали резонанс, снова подняв вопрос о мобилизации таких уникальных специалистов.

Напомним, певцам, актерам и ведущим предлагают отменить защиту от мобилизации.

Также сообщалось, что с 1 сентября Кабмин изменил правила бронирования.