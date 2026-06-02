Кабмин изменил правила бронирования: кто может потерять отсрочку уже после 1 сентября

Новые изменения в порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации внес Кабмин. Фокус расскажет, что изменится для работодателей и работников и кто может потерять бронирование.

Эти и другие нововведения регулирует постановление Кабмина №692 от 30 мая, опубликованное на правительственном портале. Часть изменений начнет действовать уже после опубликования документа, а остальные — с 1 сентября 2026 года.

Как разъясняет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, новые правила бронирования должны сделать систему прозрачной и защитить ее от злоупотреблений.

"Новые изменения не отменяют бронирование для бизнеса. Их цель заключается в том, чтобы сохранить баланс между потребностями обороны и потребностями экономики, а также обеспечить, чтобы бронирование получали именно те предприятия и работники, которые действительно являются критически важными для работы государства, общин, обороны и экономики в условиях войны", — говорится в сообщении.

Відео дня

Новые правила бронирования работников: что изменилось

В частности, изменения постановления 76 охватывают три основных блока:

Критерии зарплаты. Отныне, чтобы подтвердить критичность предприятия и бронирование работника устанавливается требование по начисленной средней зарплате (до уплаты налогов) на уровне трех минимальных заработных плат — 25 941 грн. Для предприятий, действующих на прифронтовых территориях, это будет — 2,5 минимальной зарплаты (21 618 грн).

Учет совместителей. Также работники, которые работают по совместительству или уже имеют отсрочку по другим основаниям, будут учитываться в квоту бронирования только один раз по выбранному месту работы (это не обязательно должно быть основное место). И забронировать такого работника можно, если именно это предприятие внесет его в свою квоту.

Пересмотр критичности. Министерства и областные военные администрации должны переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики, а потом бизнесу надо будет подтвердить свой статус по новым правилам. Обновленные критерии опубликуют на официальных ресурсах профильных ведомств и ОВА.

Также для бизнеса предусмотрели переходный период, в частности, действующий статус критичности предприятий и действующие отсрочки работников будут действительны до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, государственные органы обязаны рассматривать пакет документов от предприятия в срок до 10 рабочих дней, чтобы избежать задержек из-за массовой подачи. Также уполномоченным лицам компаний рекомендуют заблаговременно проверить соответствие новым требованиям и подготовить документы без промедлений.

Реформа мобилизации: что известно

Напомним, что с 1 июня правила мобилизации в Украине существенно не изменятся. Как и раньше, мобилизация будет касаться мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих законных оснований для отсрочки.

В то же время в Министерстве обороны анонсировали обновление сервиса "Резерв+". Новые функции приложения обещают представить уже в начале июня. Пока в ведомстве не раскрывают деталей, но первые анонсы должны появиться в течение первой недели лета.

Ранее Фокус писал, что власти рассматривают вариантувеличения денежного обеспечения военных. В частности, базовые ежемесячные выплаты могут повысить до 30 тысяч гривен.