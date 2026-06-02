Кабмін змінив правила бронювання: хто може втратити відстрочку вже після 1 вересня

Нові зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації вніс Кабмін. Фокус розповість, що зміниться для роботодавців і працівників та хто може втратити бронювання.

Ці та інші нововведення регулює постанова Кабміну №692 від 30 травня, опублікованій на урядовому порталі. Частина змін почне діяти вже після опублікування документа, а решта — від 1 вересня 2026 року.

Як роз'яснює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, нові правила бронювання мають зробити систему прозорішою та захистити її від зловживань.

"Нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між потребами оборони та потребами економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували саме ті підприємства і працівники, які справді є критично важливими для роботи держави, громад, оборони та економіки в умовах війни", — йдеться у повідомленні.

Нові правила бронювання працівників: що змінилося

Зокрема, зміни постанови 76 охоплюють три основні блоки:

Критерії зарплати. Відтепер, щоб підтвердити критичність підприємства та бронювання працівника встановлюється вимога щодо нарахованої середньої зарплати (до сплати податків) на рівні трьох мінімальних заробітних плат – 25 941 грн. Для підприємств, що діють на прифронтових територіях, це буде – 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн).

Облікування сумісників. Також працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, будуть враховуватися в квоту бронювання тільки один раз за обраним місцем роботи (це не обов’язково має бути основне місце). І забронювати такого працівника можна, якщо саме це підприємство внесе його до своєї квоти.

Перегляд критичності. Міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити свої критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки, а потім бізнесу треба буде підтвердити свій статус за новими правилами. Оновлені критерії опублікують на офіційних ресурсах профільних відомств та ОВА.

Також для бізнесу передбачили перехідний період, зокрема, чинний статус критичності підприємств та чинні відстрочки працівників будуть дійсні до 1 вересня 2026 року.

Крім того, державні органи зобов'язані розглядати пакет документів від підприємства у строк до 10 робочих днів, щоб уникнути затримок через масове подання. Також уповноваженим особам компаній рекомендують завчасно перевірити відповідність новим вимогам та підготувати документи без зволікань.

Реформа мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що з 1 червня правила мобілізації в Україні суттєво не зміняться. Як і раніше, мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та не мають законних підстав для відстрочки.

Водночас у Міністерстві оборони анонсували оновлення сервісу "Резерв+". Нові функції застосунку обіцяють представити вже на початку червня. Поки що у відомстві не розкривають деталей, але перші анонси мають з’явитися протягом першого тижня літа.

Раніше Фокус писав, що влада розглядає варіант збільшення грошового забезпечення військових. Зокрема, базові щомісячні виплати можуть підвищити до 30 тисяч гривень.